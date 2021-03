Ricky Rubio critica con dureza a su equipo: "Tenemos el peor récord de la NBA y no creo que esto sea construir algo"

Los galones a veces te dan permiso para hablar con claridad y poner las cosas en su sitio. Eso es lo que precisamente ha hecho Ricky Rubio al dar un toque de atención a sus compañeros y, al mismo tiempo, hacer autocrítica sobre la mala temporada de su equipo. Los Minnesota Timberwolves son el peor equipo de la NBA en estos momentos y el base no tiene intención de dejarse llevar.

“Tenemos que construir sobre buenos hábitos desde el día uno y, para ser sincero, no creo que estemos en el camino para hacerlo. Puedo estar aquí y ser positivo como si estuviéramos tratando de hacerlo todo bien, pero no”, comentó Ricky Rubio a The Athletic tras la derrota ante los Phoenix Suns. “Tenemos el peor récord de la Liga, hemos perdido demasiados partidos por más de veinte puntos y no creo que esto sea construir algo. Es duro. Siempre tienes que sacar lo positivo y, por supuesto, queremos ser mejores, pero en algún momento tenemos que querer cambiar y todavía no ha llegado ese momento”.

Los Wolves marchan con un balance de victorias y derrotas de 7-28, marchando últimos en la competición. Además ya han sufrido un cambio de entrenador sin que se note una mejoría en el equipo. “Cuando eres joven y sabes que tienes que jugar con tus errores, se entiende. Pero si cometes el mismo error una y otra vez es que no estás aprendiendo nada. Haciendo fuerza a base de errores es lo que puede pasar en un equipo joven, pero que sean errores diferentes. Estamos en una espiral, es lo mismo todo el rato”.