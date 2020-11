El Real Madrid visita al Inter de Milán con una consigna: está prohibido perder

El Real Madrid visita Milán este miércoles con una premisa: no se puede perder. La victoria en la pasada jornada de los blancos ante el Inter supuso un respiro pero no fue más que el primer paso en un grupo enrevesado en el que todos tienen opciones, también Borussia Mönchengladbach y Shakhtar.

Tercero ahora mismo en la clasificación con cuatro puntos, visita a un Inter en una situación más desesperada, pues los neorazurri solo tienen dos. Ganar dejaría a los de Zidane a un paso de los octavos, pero un empate no sería un mal resultado antes de la visita a Ucrania y el partido en casa ante los alemanes. Eso sí, una derrota dejaría a los blancos al borde de la eliminación, dependiendo de ganar los dos últimos partidos y esperar a otros resultados.

El partido tiene por lo tanto aroma a final y en ella no estarán los dos jugadores más importantes del equipo. Sergio Ramos se lesionó con la selección, y su ausencia deja coja a una defensa que sin el capitán suele hacer aguas. Tampoco está Militao, por lo que Nacho formará pareja con Varane para tratar de frenar a uno de los dúos atacantes más potentes del mundo, el que forman Lautaro Martínez y un Lukaku que causa pavor con su impresionante físico.

La otra gran ausencia del Real Madrid es la de Karim Benzema, el cerebro del ataque blanco. Sin él, Mariano apunta a titular tras su buen partido en Villarreal. De la clase del galo al ímpetu y el hambre del hispanodominicano, siempre y cuando Zidane no apueste por salir sin un delantero puro, algo nada destacable. Vinícius, Rodrygo o Asensio serían, en tal caso, la apuesta, con Hazard indiscutible.

Sí estará Casemiro, que ya tiene su negativo tras superar el Covid. Su presencia se antoja como fundamental para sostener los ataques transalpinos. Junto a él, Kroos y Modric para formar el clásico centro del campo del Real Madrid, el de las tres Champions seguidas. La duda es qué pasará con Odegaard, si apostará por el noruego como falso extremo derecho para reforzar el mediocampo o si esperará en el banquillo con Rodrygo, Asensio o incluso LucasVázquez en la parte derecha del ataque.

El que no será de la partida es Isco, que sigue de actualidad por su deseo de marcharse. "Es un jugador nuestro y estamos contentos con él", dijo Zinedine Zidane sobre el malagueño, que sigue lejos de su mejor nivel.

El técnico galo, eso sí, trató de quitar presión a sus jugadores con un mensaje de tranquilidad sobre el encuentro. "No lo considero de riesgo, es un partido importante y una oportunidad para hacer un buen partido", aseguró.

"En el fútbol siempre está la parte física y la mental, y la mental es importante. Hay momentos donde tú estás muy fuerte y en los que puedan pasar cosas y las absorbas y te levantes, y otras en las que es más complicado. Es lo que estamos atravesando, pero no sólo nosotros", agregó Zizou.

Luka Modric, por su parte, admitió que su deseo es el de renovar su contrato, que finaliza en junio. "Siempre he dicho que me siento muy bien y que me gustaría terminar mi carrera aquí si siento que puedo ayudar al equipo, que es lo que siento ahora", dijo.