Estos son los términos de reivindicación social que los jugadores de la NBA podrán lucir en sus camisetas

La vuelta de la NBA, prevista para el 31 de julio en Florida, no sólo está marcada por la situación sanitaria, sino también por las protestas antirracistas que han marcado la actualidad de Estados Unidos desde la muerte de George Floyd.

Los jugadores de la NBA habían pedido poder lucir mensajes de reivindicación social durante los partidos, algo que en principio está prohibido. Sin embargo, y según informó Marc J. Spears de ESPN, el sindicato de jugadores y la liga han llegado a un acuerdo en el que contemplan 29 ´términos que podrán lucir, hasta un máximo de dos por jugador. Todos relacionados con derechos sociales y, sobre todo, mensajes antirracistas.

Listado completo de términos

Black Lives Matter (las vidas negras importan); Say Their Names (decid sus nombres); Vote (Vota); I Can't Breathe (No puedo respirar, lo que dijo Floyd cuando el policía tuvo su rodilla sobre su cuello); Justice (justicia); Peace (Paz); Equality (Igualdad); Freedom (libertad); Enough (Ya es suficiente); Power to the People (Poder para la gente); Justice Now (Justicia ahora); Say Her Name (Di su nombre); Sí Se Puede/Yes we can; Liberation (Liberación); See Us (Visibilizarnos); Hear Us (Escuchadnos); Respect Us (Respetadnos); Love Us (Querednos); Listen (Escuchad); Listen to Us (Escuchadnos); Stand Up (Levantaos); Ally (Aliado); Anti-Racist (Antirracista); I Am A Man (Soy un hombre); Speak Up (Hablad); How Many More (¿Cuántos más?); Group Economics (Economía de grupo); Education Reform (Reforma educacional); y Mentor.