LaLiga sale ganando en el caso de los partidos de lunes y viernes y cuestiona la función de coordinación de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado este miércoles de que las medidas cautelares pedidas por LaLiga y recurridas por la misma ante la Audiencia Provincial de Madrid sobre el asunto de los partidos en viernes y lunes "ya no deberían tener efecto", ya que el asunto "ya ha sido resuelto por los juzgados" y está "juzgado y sentenciado".

La federación entiende que "dado que el Juzgado de lo Mercantil ha resuelto ya el fondo de este asunto mediante la sentencia del 27 de mayo de la pasada semana, las decisiones sobre las medidas cautelares perdidas por LaLiga y recurridas por la misma ante la Audiencia Provincial ya no deberían tener efecto".

La RFEF, asimismo, "muestra su respeto por todas las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera, y recuerda, por tanto, para que no exista confusión en este sentido, que este asunto ha sido juzgado y sentenciado".

LaLiga se ciñe a la decisión de la Audiencia Provincial

Tras el auto dictado por la Audiencia Provincial por el que se estima el recurso de LaLiga, el organismo de Tebas ha emitido un comunicado en el que cuestiona la función de coordinación de la entidad que preside Luis Rubiales:

"No alcanzamos a comprender qué papel de coordinación se desarrolla autorizando o no la celebración de partidos de fútbol los viernes. La RFEF se limita a manifestar que no se "opone", siempre que perciba un porcentaje de ingresos de los derechos audiovisuales por tal "autorización". Esto prueba que en realidad no se está ejerciendo función alguna de coordinación", explican.

"La "autorización" únicamente persigue fines económicos, y esto no es una actividad supervisora de la organización, ni la coordinación tiene por objeto percibir ingresos", añade LaLiga.

"LaLiga podrá decidir celebrar partidos los lunes, limitar su número o no celebrarlos, y esta decisión se adopta en el ámbito de sus competencias organizativas, sin que se pueda apreciar cual es la actividad de coordinación", explica LaLiga que, por tanto, fijará los horarios de las jornadas restantes teniendo en cuenta los dos días que han creado controversia.

Asimismo, resalta la Liga, no aprecian cómo la disputa de partidos los lunes "supone un "insulto" para el fútbol.

"Tampoco sabemos qué función de coordinación se ejerce con dicha opinión, ni entendemos que celebrar un partido en lunes sea un "insulto" para el fútbol pero no lo sea celebrarlo en martes, miércoles o jueves", explican.