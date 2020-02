El guardaespaldas de Mayweather agrede a una fan que le pidió un selfie

Floyd Mayweather está a punto de confirmar su regreso al ring, con total probabilidad contra el mexicano Julio César Chávez Jr. Por este motivo, el boxeador está en un momento muy tenso y no acepta que le incomoden lo más mínimo. Una fan lo ha pagado.

Lupita Márquez, una aficionada mexicana que se encontraba en los aledaños del MGM de Las Vegas, se encontró con el coche del boxeador a la entrada del hotel. Junto a un acompañante, se acercó temerosa para pedirle al estadounidense un selfie. La respuesta obtenida no fue la esperada ni mucho menos. "¿Qué están haciendo? ¡Quiten eso de mi cara, por favor!", pidió.

Acto seguido, uno de los guardaespaldas de Mayweather golpea a la que estaba grabando, la aparta de mala manera y acaba tirando el móvil al suelo. Fue la propia agredida quien compartió el vídeo en las redes sociales.

"No todo lo que pasa en Las Vegas debe quedarse ahí. No es que seamos fanáticos de él, solo intentábamos tomarnos una foto con él, y así reaccionó. Nunca pensé que sería tan asqueroso. Pal’ que quiere tomarse fotos con este vato, piénselo dos veces. No es como que soy su fan, pero tampoco pensé que fuera tan culero", escribió la afectada en sus redes.