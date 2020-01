Giannis Antetokounmpo : "La NBA quiere los jugadores finjamos, que engañemos"

El actual MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, ha lanzado un dardo contra la competición más importante del mundo del baloncesto. Sus palabras han sorprendido por su dureza y claridad. Además, es uno de los jugadores más importantes de la liga, lo que reafirma su importancia.

"Es difícil porque la NBA, tal y como está montada la liga, quieren que hagas flopping, que engañes", señalaba el griego al ser preguntado sobre la competición.

"Parece que quieren que juegues flojo, porque a veces pienso que cuando eres fuerte y admites el contacto no te pitan la falta", añadía la estrella de los Milwaukee Bucks, sintiéndose perjudicado por el juego de la NBA.

"Si finges y lanzas la bola en cuanto notas el mínimo contacto te regalan la falta. Yo no no soy así. Voy a seguir jugando igual, forzando los contactos y si me agarran o me dan empujones, voy a ir con más fuerza la próxima vez", concluyó el MVP de la liga, confirmando que no va a adaptar su juego a esta corriente.

Antetokounmpo está realizando una de las mejores temporadas de su carrera. Está promediando 30 puntos, 12,8 rebotes y 5,5 asistencias. Sus números le aúpan como uno de las grandes estrellas de NBA.