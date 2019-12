La confesión de Cristiano Ronaldo tras la Euro 2016: "Me emborraché con una sola copa de champán"

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más mediáticos del panorama actual y todas las declaraciones que hacen son portada en medios. En este caso, Cristiano atendió a DAZN Italia en una entrevista donde repasó su carrera y su visión del fútbol.

El delantero desveló una de las preguntas más propicias -y complicadas de responder- para un jugador de su talla: su gol favorito y su título más importante. CR7 destacó el gol de chilena contra la Juventus, su actual equipo, que anotó en la Champions cuando todavía estaba en el Real Madrid. De hecho, una de las imágenes fue la conversación con Buffon tras el partido. "Después del gol, simplemente me felicitó, fue amable", comentó el portugués sobre el portero.

La Eurocopa de 2016 ha sido el título más importante en la carrera del portugués, según el propio jugador. "El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrí...", recordó. Además, confesó una anécdota desconocida hasta ahora sobre su 'loca' fiesta post-partido: "Me emborraché después del partido. Bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho, pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial...", revelaba Cristiano.

En la entrevista, Cristiano fue preguntado por una virtud y un defecto que considere que tiene, y la respuesta fue Cristiano Ronaldo en esencia pura. "Soy muy inteligente y no tengo defectos. Siempre soy profesional", sentenciaba el de la Juventus.