El surrealista saludo entre Ibai Llanos y Messi: "Se pensaba que iba borracho"

Quienes sigan los videojuegos y el mundo youtuber saben perfectamente quién es Ibai Llanos. El popular comentarista y narrador de eSports es toda una celebridad en internet y, a veces, fuera de ahí, lo que hace que participe en eventos publicitarios con superestrellas mundiales como Leo Messi.

Es lo que ocurrió recientemente. Ibai y el capitán del FC Barcelona coincidieron en un evento de Adidas en el que compartieron escenario y charla. Aunque el primer saludo fue, como ha admitido el propio Ibai, algo lamentable.

"No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho", ha escrito en twitter.

pic.twitter.com/u2JEZ0cv7O — Ibai (@LVPibai) December 11, 2019

En los comentarios todos dan la razón a Ibai, porque la escena es un poco surrealista: Messi no entendía muy bien qué pasaba, Ibai estaba tan nervioso que apenas acertó a saludarle y todo quedó más propio de un sketch de humor que de una presentación de un evento.

No obstante, el propio Ibai se lo tomó con su habitual sentido del humor (clave de su éxito, ya que se ríe de todo y de todos empezando por sí mismo).