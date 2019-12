Caroline Wozniacki anuncia su retirada para formar una familia y seguir luchando contra la artritis reumatoide

La danesa Caroline Wozniacki ha anunciado que se retirará cuando dispute el próximo Open de Australia. A sus 29 años se siente cansada del mundo del tenis profesional, que llegó a dominar durante 71 semanas como número 1.

No es casual que elija el primer Grand Slam del año, ya que además es el único en su palmarés: lo ganó en 2018. Wozniacki, conocida por su gran capacidad de defensa, rozó los éxitos en los US Open de 2009 y 2014, pero en ambos casos perdió la final.

caroline wozniacki 11 de julio de 1990, Odense, Dinamarca Ganancias totales: 35.218.415 millones de dólares.

Pese a que fue diagnosticada con artritis reumatoide en 2018, afirma que su decisión no tiene nada que ver con su salud. Más bien todo apunta a que quiere centrarse en su vida familiar, ya que acaba de casarse con el exjugador de baloncesto David Lee. Además, va a abrir un proyecto para ayudar a la investigación contra la enfermedad que padece.

Este es el anuncio completo que ha compartido en instagram:

"He jugado profesionalmente desde que tenía 15 años. En este tiempo he experimentado un alucinante primer capítulo de mi vida. He ganado 30 títulos WTA individuales, un número 1 del ránking durante 71 semanas, una victoria en las WTA Finals, 3 Juegos Olímpicos, incluido haber llevado la bandera de mi Dinamarca natal, y el Grand Slam del Open de Australia en 2018. He conseguido todo lo que había soñado alguna vez en una pista.

Siempre me he dicho a mi mismo, cuando el momento llegase, que cuando hubiera cosas fuera del tenis que me gustaría hacer más, tenía que hacerlas. En los últimos meses, me he dado cuenta de que hay mucho más en la vida que me gustaría conseguir fuera de la cancha. Casarme con David era uno de esos objetivos y empezar una familia con él mientras continúo viajando por el mundo y ayudando a recaudar para el cuidado de la artritis reumatoide (el proyecto está en marcha) son pasiones que me hacen seguir adelante.

Con todo esto, hoy anuncio que me retiraré del tenis profesional después del Open de Australia en enero. No tiene nada que ver con mi salud y no es un adiós. Estoy deseando compartir este excitante viaje con todos vosotros.

Por último, quiero agradecer con todo mi corazón a mis fans, mis amigos, mis sponsors, mi equipo, especialmente a mi padre como mi entrenador, mi marido y mi familia por décadas de apoyo. Sin ellos no habría podido hacer esto".