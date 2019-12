Álex Márquez responde a Marc en 'El Hormiguero': "No le dejaría pasar"

Álex Márquez fue el invitado en el programa de Pablo Motos en 'El Hormiguero', donde acudió junto con la moto con la que se proclamó campeón del mundo en Moto2.

El piloto comenzó recordando cómo fueron los momentos después de su victoria en Malasia, donde consagró su título mundial, en la que admitió no haber podido disfrutar sus primeros minutos como campeón del mundo por la humedad, el calor y la fatiga que sentía. Además desveló cuáles fueron las palabras de su hermano Marctras proclamarse campeón. "Respira, respira", le dijo Marc al reciente campeón del mundo, que admitió "estar exhausto del calor" por las duras condiciones de la carrera. "Me dio rabia no poder disfrutar del momento porque estaba out", confesó.

"No dejaría pasar a Marc"

Más tarde, el presentador también quiso preguntarle por su gran salvada en el GP de Japón, donde, después de salvar la moto, siguió conduciendo agarrado al manillar de esta. "Tuve mucha suerte", admitió Márquez. "Podría decirte que soy muy bueno, pero no", añadió entre risas. "Fue divertido", opinó el piloto sobre su acción ante la sorpresa del presentador. "Lo ves luego y es espectacular. Además es en agua, se cae suave", matizó.

Como era inevitable, Motos le hizo la misma pregunta que a su hermano Marc cuando fue al programa: "¿Dejarías pasar a tu hermano Marc?", a lo que sin dudarlo mucho respondió, "obvio que no". "Depende de las circunstancias, si hay un título en juego... pero no", quiso apuntar.

Marc también fue el protagonista de una broma que le quiso gastar a su hermano, en la que le vacilaba con aparecer por sorpresa en el plató. Y como era de esperar Álex picó.

El fichaje del pequeño de los Márquez por Repsol-Honda para la temporada 2020 también fue uno de los temas relevantes de la entrevista. "Tira mucho", fueron las primeras impresiones de Álex. El propio piloto quiso contar cómo fue su primera experiencia con la Honda, en la que sentía mucha presión teniendo los primeros entrenamientos en Japón, casa de la escudería Honda. Después de caerse en la octava vuelta que daba con la nueva moto el piloto bromeaba en su cabeza "menos mal que ya he firmado el contrato".

Para terminar, el nuevo piloto de Honda terminó desvelando dos anécdotas muy curiosas. En primer lugar, el piloto confesó no saber arrancar su moto por sí solo y necesita ayuda para hacerlo. Finalmente, le sacaron un episodio con el Rey, en el que Álex sufrió unos mareos y tuvo que ser atendido tumbado en el suelo en presencia de Su Majestad.