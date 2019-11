Lenglet: "En un restaurante no miro si el plato vale 40 o 100 euros, pero no me voy a comprar un Ferrari"

Clément Lenglet no lleva una vida de estrella. Así lo asegura el central del Barça en una entrevista al medio francés L'Est Republicain, en la que habla de sus hábitos de vida.

"No he cambiado mi estilo de vida. No fui una estrella en el Nancy y, para mí, todavía no lo soy", comenta Lenglet, que del equipo francés pasó al Sevilla, donde destacó tanto como para llamar la atención del Barça.

"El entorno futbolístico tiene sus ventajas y desventajas. Tengo claro el valor del dinero. y, por supuesto, sé que me gano muy bien la vida", reflexiona.

Asegura Lenglet que no es de esos futbolistas que gastan en caprichos: "Cuando voy al restaurante, si quiero un plato de 40 o de 100 euros no miro el precio. Me permito algunas cosas. Pero comprar un Ferrari, no. Es agradable, pero sigue siendo un automóvil y no me atrae más que eso", explica.