La biatleta Victoria Padial estalla contra la RFEDI: "Una federación chupóptera"

La biatleta dos veces olímpica Victoria Padial ha estallado contra la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) al denunciar la ocultación de ayudas destinadas a su deporte. La deportista granadina da a entender que la RFEDI recibió partidas de la Federación Internacional de Biatlón (IBU) que nunca llegaron a esta especialidad.

Victoria Padial, que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y Sochi 2014, conquistó el bronce mundial de 2013 y se colgó dos platas europeas em 2014, no pertenece a las estructuras deportivas de la RFEDI desde la temporada 2015-2016, aunque ha seguido compitiendo en el circuito de la Copa del Mundo de biatlón gracias al impulso de pequeños patrocinadores.

La andaluza publicó la carta que envió a la sede de la RFEDI en busca de información “sobre las cuantías de ayudas IBU recibidas desde 2015 a 2019 en aplicación de la Ley de Transparencia Ley 9/2013 de 9 de diciembre de acuerdo a los artículos 6 y 8” con el objetivo de “conocer si efectivamente no se ha destinado estas ayudas al cometido finalista, y al mismo tiempo, si su no buen empleo me ha perjudicado directamente como deportista, dado que he sido la que he estado representando a mi país en las distintas pruebas internacionales. Así mismo esta temporada 2019-2020 la RFEDI no cuenta con estructura ni programa oficial de Biathlon español”.

Padial, que lleva semanas esperando una respuesta de la RFEDI y también trasladó su denuncia a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, estalló este jueves en sus redes sociales al definir a la RFEDI como “una federación chupóptera y sin consideración hacía los deportistas, familias y sponsor que permiten su existencia”.

“La temporada a punto de empezar y así estamos, se acabaron las conversaciones inútiles con una federación chupóptera y sin consideración hacía los deportistas, familias y sponsor que permiten su existencia”, escribió la deportista en su cuenta de Twitter.