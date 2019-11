Rossi: "¿Que Márquez toca los cojones? Nada que añadir"

Valentino Rossi atendió a los medios en la rueda de prensa posterior a la clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en la que el italiano ha quedado sexto.

Una clasificación que ha estado marcada por el accidente de Marc Márquez cuando trataba de arrebatarle el primer puesto a Quartararo, que logró finalmente la pole.

Uno de los periodistas le preguntó a Rossi que si Márquez "toca los cojones" al más rápido por su forma competitiva y valiente de conducir. El italiano se limitó a decir "nada que añadir", según recoge Marca.

Posteriormente, amplió sus palabras: "Me contaron algo al respecto pero todavía no he visto las imágenes. Será difícil para él ganar mañana saliendo 11º porque los que van con el mismo ritmo, Viñales y Quartararo, salen delante. Aunque creo que si Marc está bien no tardará mucho en llegar", dijo.

Este domingo, Márquez, ya campeón,será sometido a pruebas aunque todo apunta a que no habrá problema en que esté en buenas condiciones para disputar la carrera.