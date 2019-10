Previa del partido de la jornada 19: Deportivo Cali - Once Caldas

El próximo viernes a las 01:30 se disputará el encuentro de la decimonovena jornada de liga, en el que veremos enfrentarse al Cali y al Once Caldas en el Estadio Deportivo Cali.

El Deportivo Cali afronta con optimismo el partido de la decimonovena jornada para consolidar una racha positiva después de lograr la victoria como visitante en el Estadio Alberto Grisales por 1-4 frente al Rionegro Águilas, con goles de Carlos Andres Ramirez, Christian Rivera, Andres Arroyo y Juan Dinenno.

En el lado de los visitantes, el Once Caldas se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Atlético Huila durante su último encuentro.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Deportivo Cali ha ganado seis veces y ha empatado dos veces en nueve partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el Once Caldas, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el Estadio Deportivo Cali. En el papel de visitante, el Once Caldas tiene un balance de tres victorias, tres derrotas y tres empates en nueve encuentros disputados.

Con anterioridad han existido otros enfrentamientos en el Estadio Deportivo Cali en los cuales el Cali ha conseguido ganar nueve veces al Once Caldas, mientras que éste lo ha hecho en cuatro ocasiones; adicionalmente, los otros dos partidos restantes finalizaron en empate. El último enfrentamiento entre el Cali y el Once Caldas en esta competición se celebró en abril de 2019 y acabó con un resultado de 4-0 a favor del Once Caldas.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria del Torneo Finalización, podemos ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de cinco puntos con respecto al Deportivo Cali. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el cuarto lugar con 30 puntos en la clasificación. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 25 puntos y ocupa el undécimo puesto en el torneo.