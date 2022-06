'Stranger Things': todo lo que falta por resolver en el final de la temporada 4

Esta noticia contiene spoilers de Stranger Things 4T

Dos episodios. Eso es lo que queda para saber cómo concluye la cuarta temporada de Stranger Things. Un final que está tan cerca, pero a la vez tan lejos debido al gran cliffhanger con el que nos ha dejado la serie. Y es que mientras casi todo el mundo se pregunta por qué Netflix ha dividido la serie en dos volúmenes, nosotros preferimos pararnos a pensar en lo que hemos visto y, sobre todo, en lo que podemos esperar de estos dos capítulos que restan. Ten a mano tu canción favorita, por si acaso.

Para intentar descifrar qué ocurrirá en el final de la cuarta temporada, primero tenemos que situar a los personajes. Estos están más desperdigados que nunca, así que lo mejor es ir por parte y agrupar cada trama en base a los cuatro grupos de personajes repartidos en el séptimo episodio. De los chicos californianos al laboratorio en el que se encuentra Eleven (Millie Bobby Brown), estas son todas las incógnitas a resolver.

Próxima parada: Nevada

La trama más liviana (probablemente por eso que se fuman Argyle y Jonathan) pero no por ello menos importante es la que tiene que ver con los chicos de Lenora, el pueblo californiano en el que comienzan la temporada los Eleven y los Byers y al que más tarde se une Mike (Finn Wolfhard). Tras la detención del personaje de Millie Bobby Brown y de estar a punto de ser asesinados por una misteriosa organización, los chicos se suben a la camioneta de Argyle (Eduardo Franco) y emprenden una huida sin destino claro.

Tras enterrar al malogrado agente del FBI que los escoltaba y el único que les podía conducir de nuevo a Eleven; los chicos descubren un número de teléfono. Pero no de una persona como ellos pensaban, sino de una computadora (Nina), y la única hacker que conocen capaz de rastrear la IP de Nina no es otra que Suzie (Gabriella Pizzolo), la novia a distancia de Dustin que vive en Salt Like City, Utah. Durante el camino parece que Will tiene algo que decirle a Mike, pero finalmente se guarda sus sentimientos mientras los fans ya especulan con la posible razón de su distanciamiento.

Argyle, Mike, Jonathan y Will, los muchachos de California se van de viaje Cinemanía

Cuando los chicos llegan allí, se encuentran para su sorpresa con una casa que parece la de Desmadre a la americana, con un montón de niños desperdigados armando jaleo. También dan con Eden (Audrey Holcomb), la (suponemos) misteriosa hermana de Suzie de la que Argyle se queda prendado y con la que se acaba fumando un poco de maría en la furgoneta. Tras una breve distracción con el padre de Suzie, la joven logra hacerse con el ordenador y en cuestión de segundos localiza el paradero de Nina, y por tanto el de Eleven también. Próxima parada, Nevada.

Desde Rusia con Demogorgon

La siguiente trama abierta nos lleva hasta los confines de la URSS, en la remota prisión en la que se encontraba Hopper (David Harbour) quien se acaba de reunir por fin con Joyce (Winona Ryder) y Murray (Brett Gelman). Tras el intento fallido de rescate, estos dos últimos logran pasar de rehenes a secuestradores y con las dotes de Murray para hablar ruso y repartir patadas de karate logran infiltrarse en la prisión y llegar hasta el otrora jefe de policía de Hawkins.

Lo que ignoran es que tanto Hopper como Enzo/Dimitri (Tom Wlaschiha) están a punto de ser devorados por el Demogorgon, que como podíamos imaginar no ha muerto sino que fue teletransportado con Hopper al otro lado del mundo. La serie nos deja con los cuatro al borde del abismo, completamente encerrados en la ratonera soviética y a merced de un enemigo cuya única debilidad es el fuego. Una pena que estén en uno de los sitios más fríos y desamparados de todo el planeta.

Nancy, vete pensando una canción

Solo a alguien como a Steve Harrington (Joe Keery) se le ocurriría una idea tan rematadamente estúpida como para ponerse a bucear hasta encontrar el portal al Upside Down. Al final los peores miedos se confirmaban y nuestro canguro favorito se metía de lleno en la boca del lobo, arrastrando consigo a Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke) y, muy a su pesar, a Eddie Munson (Joseph Quinn), una de las grandes apariciones de esta temporada y cuyas dotes musicales podrían ser la clave para lo que está por venir.

Cuando los cuatro llegan al Upside Down y se salvan de un primer ataque, descubren que el mundo es el reverso tenebroso de la realidad, y por ende todo sigue en su sitio menos las personas. Huyendo de las horrorosas criaturas que los persiguen, los chicos llegan hasta la caravana de Munson, donde se supone que debería haber otro portal que los lleve de vuelta al mundo real.

Efectivamente es lo que sucede después de establecer contacto con el otro lado, desde el que Max (Sadie Sink), Dustin (Gaten Matarazzo), Erica (Priah Ferguson) y Lucas (Caleb McLaughlin) intentan traer de vuelta a sus amigos. Finalmente a Dustin se le ocurre la idea de lanzar unas sábanas en forma de cuerda, la cual consigue llegar al Upside Down y sobre la que suben Munson, Robin, Steve...y nadie más. Porque cuando Nancy lo intenta, acaba siendo llevada por Vecna a ese más allá al que había conducido anteriormente a Max. Como la joven pelirroja con Kate Bush y su Running Up That Hill, Nancy ya puede rezar todo lo que sepa para que sus amigos se sepan su canción favorita y poder huir de las garras del gran villano. ¿Pero quién es realmente Vecna? Eso nos lleva a la última trama.

El sueño de la razón produce monstruos como Vecna

Con Eleven empezó todo, y con ella parece que ha de terminar. Su trama ha sido durante toda la temporada la más misteriosa y ambigua, generando auténticos rompecabezas entre los recuerdos perdidos y los creados por Brenner (Matthew Modine), su 'Papa' y también el de otros tantos críos que como ella se convirtieron en ratas de laboratorio. Pero antes del once va el uno, y eso es precisamente lo que descubrimos en la última secuencia del séptimo capítulo.

Vecna, la escalofriante criatura de la última temporada de Stranger Things Cinemanía

El 001 no es otro que Henry (Jamie Campbell Power), el proyecto inicial de Brenner después de rescatarlo de la tragedia de los Creel, la misma que habían descubierto Nancy y Robin al indagar en los archivos de Hawkins y visitar al propio Victor Creel (Robert Englund) en el psiquiátrico. No era el demonio quien había asesinado a su mujer e hija, sino que su hijo era el propio demonio. Así es, el número 1 es Henry, pero también es Vecna.

En un inesperado giro de los acontecimientos, Eleven consigue recordar cual fue la primera vez en la que desató sus poderes y de la cual proceden todas sus pesadillas. Ella no asesinó a los niños del laboratorio, sino que fue Henry, y tras enfrentarse a él y estar a punto de morir, fue Eleven quien lo mandó al Upside Down y provocó que se convirtiera en Vecna, acosando desde entonces a todas las almas con traumas de la infancia.

Ahora que sabemos (y Nancy también) quién es realmente Vecna, ¿qué pasará en los dos episodios que quedan? Como vemos quedan muchos frentes abiertos, pero tarde o temprano tendrán que colisionar. De momento los chicos de Lenora van al encuentro de Eleven, quien ahora se antoja como la única capaz de hacer frente a Vecna.

Por su parte, los más jóvenes de Hawkins tendrán que poner todo de su parte para sacar a Nancy del Upside Down, aunque para ello tengan que rebuscar entre sus discos favoritos hasta dar con la canción correcta. Los que peor lo tienen quizá sean los de la URSS, aunque no hay Demogorgon que se resista al ingenio de Hopper y las patadas del renovado karateka Murray Bauman.

