Noah Schnapp y Millie Bobby Brown se pronuncian sobre la sexualidad de Will en 'Stranger Things'

Eleven y Will puede que no parezcan llevarse del todo bien en Stranger Things tanto como ser amigos porque ambos aprecian mucho a Mike, pero fuera de cámara no hay duda de que Millie Bobby Brown y Noah Schnapp se llevan a las mil maravillas. De ahí que se hayan puesto tan de acuerdo a la hora de responder a una de las preguntas más comentadas con la cuarta temporada de Stranger Things: ¿es Will gay? Atención porque puede haber algún spoiler.

Si has visto el inicio de la cuarta temporada de Stranger Things, en el que se nos cuenta que Eleven (Millie Bobby Brown) está viviendo con la familia Byers y sufriendo bullying en el instituto, habrás notado también la historia de Will en segundo plano. Cuando Mike (Finn Wolfhard) va de visita a Lenora para ver principalmente a Eleven, se puede notar como Will se pasa todo el día distante y callado. Esto no sería algo raro en uno de los personajes más introvertidos de la serie, si no fuera porque sus miradas a Mike y un par de detalles delatan que algo le pasa con él.

El primero de ellos, en el que no se ha fijado todo el mundo, es la presentación que preparan Eleven y Will para clase. Mientras que la joven ha hecho una maqueta sobre su propia vida que le ayude a recordar a Hopper (David Harbour) y enarbolarle como el héroe anónimo que es, Will ha preparado un trabajo sobre Alan Turing.

Turing (al que dio vida Benedict Cumberbatch en The Imitation Game) fue un famoso matemático británico que descifró los códigos secretos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también fue posteriormente perseguido por ser homosexual e incluso fue obligado a someterse a una castración química. Al ser preguntado por todo esto, tanto Schnapp como Bobby Brown han querido dar algunas explicaciones.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp en la nueva temporada de 'Stranger Things' Cinemanía

"Creo que nunca lo abordan ni dicen abiertamente cómo es Will. Creo que eso es lo bonito, que depende de la interpretación del público, si es Will el que se niega a crecer y crece más lentamente que sus amigos, o si es realmente gay", comenta Noah Schnapp, achacando la ambigüedad del personaje al guion de los hermanos Duffer.

"Solo puedo decir que es 2022 y que no tenemos que etiquetar las cosas", añade Millie Bobby Brown. "Creo que lo más bonito del personaje de Will es que es un ser humano que atraviesa sus propios demonios y problemas personales. Hay muchos niños que no lo saben, y eso está bien. Está bien no saberlo. Y está bien no etiquetar las cosas". "Me parece que la gente solo quiere ponerle una etiqueta y con eso zanjarlo todo. (Will) simplemente está confundido y está creciendo. Y eso es ser un niño", concluía el propio Schnapp sobre el personaje que encarna.

División en el grupo

Teoría abierta a interpretación o no, lo cierto es que otros miembros del reparto parecen tener algo más clara la orientación de Will. O al menos eso sugerían en un vídeo emitido antes del inicio de la temporada, en el que se podía ver a Finn Wolhard y David Harbour bromeando con la teoría de si Eleven y Will podrían acabar juntos: "Si has estado viendo la serie deberías saber que Will no está interesado en Eleven, sino en otra persona del grupo...".

El del actor que da vida a Hopper sería un comentario que pasaría de puntillas si no fuera por la propia conversación que mantienen los dos amigos en esta cuarta temporada cuando Mike pide consejo sobre si expresar sus sentimientos con Eleven y Will responde: "A veces, creo que da miedo abrirse así, decir lo que realmente sientes, especialmente a las personas que más te importan. Porque, ¿y si... y si no les gusta la verdad?". Habrá que ver qué sucede finalmente con el personaje, pero de momento hay que esperar hasta el 1 de julio para ver cómo concluye la cuarta temporada.

