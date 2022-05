Así se preparó el gran villano de 'Stranger Things': saliendo a pasear de madrugada y dejando de hablar durante días

Con una apariencia similar a Voldemort y con un proceder muy parecido al de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, la cuarta temporada de Stranger Things nos ha presentado a un nuevo gran villano, Vecna. Una criatura tan escalofriante y cargada de matices que casi vuelve loco al propio actor encargado de darle vida. Si aún no has visto el último episodio de la serie es mejor que te bajes aquí, porque van spoilers.

En el séptimo y último episodio de Stranger Things (al menos hasta que llegue el segundo volumen el 1 de julio) se nos revela que la identidad de Vecna no es otra que la de Henry aka One (Uno), el ayudante de Brenner (Matthew Modine) al que podemos ver seguir de cerca a Eleven y que encarna el actor Jamie Campbell Power (Cazadores de sombras). El paciente uno del programa para niños especiales se revela también como el hijo de Victor Creel, el cual desató el caos en Hawkins tiempo atrás y que ha terminado convirtiéndose en la criatura que ahora vuelve a asolar el pueblo tras su pasado enfrentamiento con Eleven que lo mandó al Upside Down.

Revelaciones aparte, el actor ha concedido una entrevista en la que desvela el complicado e intenso proceso de preparación del personaje, que se fue enturbiando conforme salió elegido del casting y que llevó a Jamie Campbell Power a hacer auténticas locuras: "Me volví loco durante dos días. En mi apartamento, puse una foto de Will Byers en el centro, y luego todos los demás personajes alrededor, y luego hice esta especie de mapa mental al estilo de Claire Danes de Homeland". Al actor los hermanos Duffer no le habían dado gran información, más allá de dos carpetas sugiriendo influencias de Hellraiser y de Las dos caras de la verdad.

Tras encontrarse finalmente con los showrunners de la serie y enseñarles lo que había estado haciendo y algunas grabaciones, estos se dieron cuenta que estaba tan chiflado como para interpretar al personaje. Y fue entonces cuando le desarrollaron en profundidad la identidad del personaje con lujo de detalles, para unos días después confirmarle como el elegido para el papel: "Ahí vino más caos", admite Campbell Power.

Jamie Campbell Power en 'Stranger Things' Cinemanía

"En el caso de Vecna, existe un profundo, profundo, profundo resentimiento. Es su combustible, así que tuve que aprovechar eso, y yo no me considero alguien que se aferre al resentimiento. Así que sacar eso de mi interior fue complicado", dice Bower. "Es decir, no hablaba con la gente. No hablé con nadie fuera del mundo de Stranger Things durante al menos cuatro días antes de rodar nada. Si alguien me hubiera visto caminando por las calles de Atlanta a las 2 de la mañana hablando solo, lo entendería. Solo sacaba mucha rabia, sobre todo por Vecna", confiesa Cambpell Power.

Si para Vecna el entrenamiento requería resentimiento, para el de Henry fue todo lo contrario: "Iba más sobre ser amable repetidamente hasta empezar a manipular. Escribía post-it y las pegaba por todo el piso donde vivía en ese momento. Decían: 'todo es para ti' o 'sé amable con ella' o 'ella es como tú'. Tenía pizarras, fotografías por todas partes, tanto de la serie como externas, y simplemente lo construí de esa manera. Daba miedo, si te soy sincero".

Para encarnar a Vecna, el actor tenía que emplear siete horas y media solo en embutirse el traje y el maquillaje, antes de someterse a jornadas de rodaje de entre 10 y 12 horas. Un aspecto que lo mantenía de lleno en el personaje pero que también le llevó a tener encuentros complicados con compañeros de reparto, como fue el caso de Millie Bobby Brown: "Estaba aterrada, literalmente aterrada, y cuando vio a Vecna, se echó a llorar y dijo: 'Ese no es mi amigo. Ya no sé quién es esta persona. ¿Dónde se ha metido?", confirma el actor, quien sin duda se ha convertido en la gran revelación de esta cuarta temporada de Stranger Things, ya disponible en Netflix y a la espera de su resolución con el Volumen 2 el próximo 1 de julio.

