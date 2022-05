'Stranger Things': ¿Qué canción salvaría a Sadie Sink de Vecna? La actriz que da vida a Max responde

Desde que hiciera aparición en la segunda temporada, Max (Sadie Sink) se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Stranger Things. Por ser la única chica (sin poderes mediante) capaz de encajar en el grupo de los chicos, por su carisma y por su valentía a la hora de hacer frente a cualquier peligro, desde el Demogorgon, su hermanastro Billy o incluso Vecna, el gran villano de la nueva temporada.

Precisamente Vecna ha sido quien más se ha cebado con Max esta temporada, trastornando y persiguiendo a la joven prácticamente desde el episodio. Sin embargo, en el cuarto episodio descubrimos una manera de huir del villano y mantenerse vivo en el mundo real: la música. Pero no cualquier música, sino la canción favorita de cada uno, esa que represente todo lo bueno y a la que poder aferrarse cuando peor van las cosas.

En esta cuarta temporada se nos advierte que esa canción para Max no es otra que Running up that hill de Kate Bush, una canción con un significado especial para el personaje tras la muerte de su hermano Billy (Dacre Montgomery) a manos del Azotamentes en la tercera temporada. Pero la canción de Kate Bush también ha llevado a una gran pregunta, ¿cuál sería la auténtica canción que escucharía la actriz que interpreta a Max en caso de que Vecna fuera por ella?

Pues la respuesta es relativamente fácil de adivinar, sobre todo si se ha seguido la (corta) carrera de Sink. Y es que la actriz nacida en Texas es conocida, además de por Stranger Things, por ser la protagonista del videoclip de Taylor Swift All Too Well, ya que la actriz adora a la cantante. De ahí que su canción para salvarse de Vecna sea 'august' de Taylor Swift: "Esa canción, honestamente, puede revivirme de cualquier cosa", admite Sink, a pesar de que confiesa que "The 1" de Swift estaba la primera en su Spotify Wrapped del año pasado.

Tanto la canción de Kate Bush como la propia Max se han convertido en un fenómeno en redes sociales, replicando la escena pero con las canciones favoritas de otras tantas personas que usarían para defenderse de Vecna. Y tú, ¿qué canción utilizarías?

