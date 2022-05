Qué canción escucha Max en 'Stranger Things' 4T (y su importante significado)

Esta noticia contiene spoilers de Stranger Things 4T

Entre maldiciones, el Mundo del Revés y Vecna, el personaje de Max (Sadie Sink) ha logrado convertirse en una de los puntos fuertes de la cuarta temporada de Stranger Things. Una figura atormentada por la muerte de Billy y el abandono de su padrastro, quien conseguía escapar de la muerte gracias a la grandísima música de los 80.

La canción favorita de Max, que conseguía arrancarla de las garras de Vecna, resultaba ser Running Up That Hill (A Deal With God), de la cantante Kate Bush. Una de las melodías más célebres de la británica en los 80, que ya podíamos escuchar en la miniserie de la BBC Running Scared, donde un criminal también ponía en jaque la vida de una adolescente.

Esta canción fue el primer single de su quinto álbum (Hounds of Love), que entraba en la lista de las canciones más escuchadas en Reino Unido y Estados Unidos, y fue regrabada en 2012, con un remix presente en los Juegos Olímpicos de verano.

El significado detrás de su letra

Una vez más, Stranger Things ha sabido utilizar las melodías como elementos de composición de la trama, como ya hiciera con Never Ending Story (canción principal de La historia interminable) o Should I Stay Or Should I Go, la canción de The Clash. Ahora, Running Up That Hill (A Deal With God) aporta un nuevo significado a la ficción.

"Y si tan solo pudiera / Haría un trato con Dios / Y haría que cambiara nuestros lugares", señala el estribillo de esta canción, que explica claramente el dolor de Max ante la pérdida de Billy. Dos personajes que se despertaban una antipatía evidente como hermanastros, pero cuya pérdida hacía trizas a la joven de Hawkins.

Los espectadores comprendíamos mejor la melodía favorita de Max con la carta que leía ante la tumba de Billy, cuyas palabras recogían: "a veces me imagino corriendo hacia ti, empujándote". Unas líneas que hacen alusión a que ella podría haber ayudado a su hermanastro, dando la vida por él en el centro comercial.

Finalmente, Running Up That Hill (A Deal With God) le salvaba la vida a la joven, al escucharla a través del walkman de Dustin, cuando ya había entrado en trance. Un hecho que ha provocado un gran cariño del fandom por la canción, que ahora ha resucitado con fuerza en la lista de iTunes. El resurgir de la música de los 80, de la mejor manera posible.

