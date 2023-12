Así era el personaje de Kate Micucci en 'The Big Bang Theory': Lucy, la novia más introvertida de Raj

Durante las 12 temporadas que estuvo en emisión The Big Bang Theory, que en España se puede ver a través de HBO Max y Atresplayer Premium, el personaje de Raj (Kunal Nayyar) tuvo numerosas citas. El astrofísico se volvía extremadamente tímido cuando tenía que hablar con alguien del sexo opuesto, por lo que esas relaciones eran muy efímeras... aunque no todas. Una de las que más duró (y tampoco fue mucho) fue la que mantuvo con Lucy, el personaje interpretado por una Kate Micucci que acaba de anunciar que padece cáncer de pulmón con 43 años.

El papel de Lucy fue uno de los trabajos con más repercusión que ha tenido Kate Micucci durante toda su carrera. El público le conoció por primera vez en la sexta temporada, y aunque también estuvo presente en la siguiente, desapareció durante un tiempo de la ficción hasta que regresó para hacer un cameo en la décima entrega. ¿Qué tenía Lucy para que fuese una de las chicas que más se ha relacionado con Raj?

¿Cómo conoció Lucy a Raj en 'The Big Bang Theory'?

La primera aparición del personaje de Lucy en la sitcom fue en decimosexto capítulo de la sexta temporada, en el que se celebra una fiesta de San Valentín para solteros en la tienda de cómics. Lucy se acerca a Raj después de que éste diese un discurso, y en el siguiente episodio se van juntos a tomar café. Todo parece ir bien, pero Lucy huye por la ventana del baño y deja a Raj completamente desolado.

Pero todo no estaba perdido para el astrofísico, porque Lucy regresa a la tienda de cómics para entregar una nota para Raj en la que está su número de teléfono. Finalmente se arma de valor y va al apartamento del científico para explicarle por qué huyó despavorida de la cita: tiene ansiedad social, algo que también padece el personaje de Kunal Nayyar. Una vez aclarado todo, tienen una segunda cita en una librería, en la que a pesar de estar juntos, se comunican por el móvil.

Raj (Kunal Nayyar) y Lucy (Kate Micucci) en 'The Big Bang Theory' CBS

Todo se viene al traste cuando en el capítulo final de la temporada, Raj intenta convencer a Lucy de que conozca a Sheldon, Leonard, Howard y compañía, pero ella se niega en rotundo. La insistencia del astrofísico hace que ella le envíe un mensaje cortando la relación. Reaparece en la séptima entrega, en la que tiene un tenso encuentro con Penny (que pudo no aparecer en la serie) en el que le recrimina su actitud. El personaje de Kate Micucci se siente mal y queda con él, pero aunque está dispuesta a retomar el contacto, la actitud del científico respecto a ella y su nueva ilusión Emily alejan definitivamente a la diseñadora web del astrofísico.

Cómo era Lucy (Kate Micucci) en 'The Big Bang Theory'

Kate Micucci regresó a The Big Bang Theory en el décimo cuarto capítulo de la temporada 10, en el que se reúnen todas las exnovias de Raj para contarle por qué cortaron con él, y Lucy es la única que no guarda rencor hacia él. También desvela que a pesar de mantener sus problemas de ansiedad y seguir siendo muy introvertida, tiene un nuevo novio.

Lucy era un mujer con una personalidad extraña. Además de padecer ansiedad social cuando estaba con gente que no conoce, también era una 'people pleaser', es decir, no sabía decir que no a la gente para complacerla, lo que a veces empeoraba su propia situación. También le gustaba meterse en situaciones incómodas, de hecho no le interesaban los cómics, solo fue a la fiesta para salir de su zona de confort.

