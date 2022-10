Qué contará la temporada 2 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder': teorías fan y cabos sueltos

[Este artículo contiene SPOILERS de 'LOS ANILLOS DE PODER']

La primera temporada de Los anillos de poder ha llegado a su fin. Su último capítulo ha confirmado varias teorías y desmentido otras. La vinculación con las películas cada vez es más clara, por mucho que la promoción quisiese desmarcarse de la trilogía de Peter Jackson. Ahora, con lo que sabemos, toca agrupar información y hacer apuestas delirantes para, en el futuro, confirmar que no teníamos ni idea.

En primer lugar, algo que sí sabemos: Jennifer Salke confirmaba hace días a Variety que todavía no hay fecha de salida para la segunda temporada. Sabemos que no sabemos cosas, es un gran comienzo. Sabemos que ha comenzado a rodarse en Reino Unido -por primera vez, no en Nueva Zelanda- y que se anunciará pronto.

El Extraño (los magos) [de verdad, SPOILERS LOCOS]



Daniel Weyman en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' Prime Video

Analicemos bien qué sabemos del Extraño, el personaje interpretado por Daniel Weyman. Sabemos que las hechiceras siervas de Sauron lo confundieron con el Señor Oscuro. Sabemos que ellas mismas se refirieron a él como "el Istar". "Istar" es un término acuñado por Tolkien para referirse a los magos, unos dioses menores enviados por los Valar para ayudar a las razas de la Tierra Media en su lucha contra Sauron.

El empleo del singular por parte de las hechiceras implica que, por ahora, solo uno de ellos ha llegado a la Tierra Media. También sabemos que el extraño emplea una frase, “sigue siempre tu olfato”, que utiliza Gandalf en la trilogía de Peter Jackson. Pero podría ser efectivamente Gandalf o podría ser un detalle para despistar. ¿Mi propuesta? Es Saruman. La frase se la podría haber dicho a Gandalf en cualquier momento.

Sauron vs. Adar... ¿y contra Isildur?

Adar en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' Cinemanía

Halbrand ha sido confirmado como Sauron. En su última secuencia, lo vemos llegando a Mordor. Es un tipo que cabalga rápido. Parece evidente que, para recuperar sus tierras, tendrá que vencer a Adar primero y recuperar el control sobre los orcos. Recordemos que, aunque no lo hayamos visto, ya habría forjado al menos otros dos anillos con los que hacerse más poderoso.

Además, Isildur sigue desaparecido. La serie ha intentado confundir a los espectadores fingiendo su muerte, pero sería muy temerario matar al hombre que engendrará el linaje de Aragorn y que acabará con Sauron. Vale que les de igual el canon, pero no parece que vayan a llegar tan lejos. Así que es probable que Isildur y Sauron se encuentren en un enfrentamiento previo a la batalla final.

Anillos para los enanos y los hombres:

Owain Arthur como Durin IV en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Prime Video

Los elfos ya tienen sus anillos. Es el turno de los enanos y de los hombres, son ellos los que deben forjar ahora sus anillos de poder. Parece que la narrativa entre los enanos pasará por aprender a extraer el mithril. Cómo llegará este a los hombres, es todavía una incógnita, pues sigue siendo una raza aislada en Númenor, y sus hermanos de las tierras del sur bastante tienen con encontrar unos conejos para guisar y no morirse de hambre.

El palantir y el fin de Númenor

Galadriel (Morfydd Clark) y el palantir de Númenor. Prime

El actual rey de Numenor, en sus delirios, conduce a Eärien hacia lo que parece un palantir. La secuencia termina antes de poder verlo de manera completa, pero todo apunta a que se trata de uno de los objetos más peligrosos de la Tierra Media, y que este podría estar unido con el final del esplendor de la raza humana.

Ents, dragones, balrog y águilas

El balrog de Moria en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Prime Video

Los ents han sido mencionados, el balrog ha aparecido, el Extraño convirtió a las hechiceras en polillas; las mismas que Gandalf usaba para llamar a las águilas. Quedan muchas criaturas por aparecer, queda mucha magia en la Tierra Media que todavía no se ha despertado. En esta edad, el mundo era mucho más salvaje, mucho más extremo.

La serie se ha cortado bastante a la hora de mostrar todo lo mágico que reside en las montañas y las profundidades -el CGI sigue saliendo caro-. Ojalá las próximas temporadas muestren más del inabarcable bestiario de Tolkien. ¿Será el reino enano arrasado por los seres de las profundidades? ¿Salvarán las águilas al Extraño de una muerte segura?

Tom Bombadil

Ilustración de Tom Bombadil ('El señor de los anillos'). Cinemanía

Apuesta personal: el bueno de Tom saldrá en algún momento del viaje del extraño y Nori hacia Rhûn. Tom Bombadil es un personaje muy querido y conocido por los lectores de los libros. No sale en la trilogía de Peter Jackson, pero Tolkien lo describió como un ser de extrema longevidad y con capacidad de resistirse al anillo. Es bastante probable que los guionistas estén pensando como introducir su presencia en la serie.

