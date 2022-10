'El señor de los anillos: Los anillos de poder': ¿Cuándo llegará la segunda temporada a Amazon Prime Video?

Si la conclusión de la primera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder te ha dejado al borde del asiento y con fuertes deseos de saber cómo sigue desarrollándose esta parte de la historia de la Tierra Media, es natural que te preguntes cuánto habrá que esperar hasta que la segunda temporada de la serie basada en el universo de J.R.R. Tolkien llegue a Amazon Prime Video.

Los ocho episodios de la primera temporada han tenido un recibimiento excelente (no exento de ciertas pegas estructurales y críticas a su narración morosa de los acontecimientos) que cumple las expectativas de Amazon con su multimillonaria inversión en la serie más cara hasta la fecha. Por lo tanto, la superproducción tiene asegurada continuación en una segunda temporada.

J. D. Payne y Patrick McKay, los creadores y showrunners de Los anillos de poder, siguen al frente de la serie en una segunda temporada que cambia las localizaciones de Nueva Zelanda en las que se rodó esta primera tanda de capítulos por una producción afincada en Reino Unido. A pesar de la búsqueda de ahorro de costes que tiene esta medida, eso no acelerará la preparación de un proyecto tan colosal por lo que los fans se van a ver obligados a entrenar su paciencia.

¿Cuándo se estrena 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' temporada 2?

No será en 2023. Al menos, según las últimas palabras de Jennifer Salke (vía Variety), directiva de Amazon Studios que no quiere pillarse los dedos con una fecha que no permita pulir con el cuidado que merecen todos los detalles de la segunda temporada. La intención es dejar el menor tiempo posible entre temporadas (la serie está proyectada para llegar a cinco), pero sin comprometer la calidad del resultado.

Eso no significa que el equipo de Los anillos de poder esté parado. La escritura de los guiones de la segunda temporada estuvo en marcha durante la emisión de la primera, así como la fase de preproducción. El 3 de octubre de 2022 ya empezaron rodar las cámaras, con lo que dando un año de margen de trabajo podríamos ser optimistas y considerar que a finales de 2023 ya podría estar lista la nueva temporada, pero de momento la prudencia de sus responsables apunta hasta 2024. ¿Podrás aguantar la espera?

