Charlie Vickers no sabía que interpretaba a ESE personaje de 'El señor de los anillos'

[Esta noticia contiene spoilers de Los anillos de poder]

Después de muchas elucubraciones sobre la posible identidad de Halbrand en El señor de los anillos: Los anillos de poder, las apuestas que señalaban a este como el gran villano acertaban de lleno. El personaje se revelaba como Sauron en el 1x08, haciendo un guiño a su figura como Annatar en el libro El silmarillion, sobre el que Amazon no posee los derechos.

El plot twist del final de la primera temporada no pilló por sorpresa para muchos, a diferencia del propio actor de la serie, Charlie Vickers, quien se enteró en el último momento de que iba a ser el Señor Oscuro.

Después de 6 o 7 audiciones, los showrunners le dieron varios diálogos de las obras Ricardo III y de El paraíso perdido para ver si era el intérprete idóneo para el papel, centrándose en algunas de sus palabras más aciagas. "Mientras hacía esos discursos, tuve un presentimiento de que el personaje tenía algún tipo de arco oscuro", afirma el actor para Entertainment Weekly.

Sin embargo, los creadores de Los anillos de poder mantuvieron en la ignorancia al actor, quien no descubrió el pastel hasta el rodaje del tercer episodio. Unas secuencias grabadas un tiempo después de los dos primeros capítulos, debido a que la covid obligó a paralizar el rodaje. "Payne y McKay me sentaron justo antes de que empezáramos a rodar el tercer episodio y me dijeron: 'Hay algo más en esto. Vas a interpretar a Sauron", añade Vickers.

Las nuevas directrices para el cambio de su personaje, de un monarca de las Tierras del Sur al peor villano de la Tierra Media, tampoco supusieron grandes variaciones para el actor, quien ya había comprendido el carácter "oscuro" de este personaje. Así mismo, Vickers comenzó una interesante dinámica junto a la actriz Morfydd Clark, quien interpreta a la icónica Galadriel, la única que supo realmente su verdadera identidad por las escenas que compartieron juntos.

Las conversaciones entre ambos suscitaron numerosas teorías en las redes sociales, especialmente después de que Halbrand señalara que "las apariencias engañan". Aunque Vickers no se enteró por los fans, sí que lo hizo por parte de sus propios amigos y las hipótesis de estos.

"He escuchado algunas teorías de mis amigos. Ha habido algunas teorías sobre Sauron y otras muchas sobre el Rey Brujo. Oh, el Rey de los Muertos también ha sido una bastante popular. Alguien me envió una foto de mi cara junto a la cara del Rey de los Muertos, que es como este esqueleto. Y yo estaba como: "Gracias, hombre. Eso es muy amable", destaca entre risas Vickers. Un giro en un personaje que aún tiene mucho terror que propagar en la Tierra Media.

