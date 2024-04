Dónde ver 'Fallout' online: la serie que adapta la saga de videojuegos apocalíptica

Este mes de abril llega a España Fallout, la adaptación de la famosa saga de videojuegos postapocalíptica protagonizada por Walton Goggins, Ella Purnell y Kyle MacLachlan, conocido por Twin Peaks y la versión de Dune de David Lynch. Los encargados de desarrollar la serie han sido Jonathan Nolan, hermano de Cristopher Nolan, y su mujer Lisa Joy. La ficción se compone de ocho episodios.

Todd Howard, uno de los desarrolladores de la exitosa franquicia de videojuegos en la que se basa la serie, es productor ejecutivo del proyecto. Fallout marca el regreso de Jonathan Nolan y su esposa a las pantallas casi dos años después de que finalizase Westworld en HBO Max.

Ahora, el hermano de Christopher Nolan (Oppenheimer) vuelve con una historia retrofuturista que llega este jueves 11 de abril a Amazon Prime Video; en concreto, a las 3am (hora española peninsular) de la noche del 10 al 11 de abril estarán disponibles los ocho episodios.

Sinopsis y reparto de 'Fallout', la serie de Prime Video

Basada en una de las mayores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de unos privilegiados y unos desposeídos en un mundo en el que ya no queda casi nada. Doscientos años después del apocalipsis, una pacífica moradora (Ella Purnell) de un acogedor refugio radiactivo se ve obligada a volver a la superficie, donde descubre el sorprendente yermo que la espera.

El cuarteto protagonista de Fallout está conformado por Kyle MacLachlan, que interpreta al encargado del refugio 33, Walton Goggins (temporada 3 de The White Lotus), que da vida a un cazarrecompensas, Ella Purnell (Army of the Dead), la intrépida moradora que tiene que dejar el refugio y Aaron Moten, un soldado de la Hermandad del Arco.

También aparecerán en Fallout Mike Doyle (Ley y Orden), Moisés Arias (Hannah Montana), Johnny Pemberton (Infilitrados en clase), Rodrigo Luzzi (Inseparables), Aixa Kendrick (The Walking Dead: Dead City), Cherien Dabis (Solo asesinatos en el edificio), Dale Dickey (Winter's Bone), Xelia Mendes-Jones y Matty Cardarople, entre muchos otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.