La tercera temporada de 'The White Lotus' despide a un actor por ser partidario de Vladimir Putin

La invasión a Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin lleva meses conmocionando a la escena internacional, y teniendo otras implicaciones de cara a ámbitos tan en principio alejados como la producción de Hollywood. La postura oficial de Occidente apunta a ser apoyar a Ucrania frente a los invasores rusos, y en particular brindar recursos al gobierno del presidente Volodímir Zelenski. También es la política seguida por EE.UU. (al menos hasta que cambie algo drástico en la dirección del país), y es lo que ha conducido a un sonoro contratiempo en el desarrollo de la tercera temporada de The White Lotus.

Mike White, como guionistas y creador, está puliendo los detalles para empezar a rodar los nuevos capítulos este mes en Tailandia, luego de que las dos temporadas anteriores hayan arrasado en HBO y ganado varios Emmy. En el reparto encontramos a figuras como Jason Isaacs, Parker Posey, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Aimee Lou Wood o Patrick Schwarzenegger, y el plan era que a este se uniera de un momento a otro un intérprete llamado Miloš Biković. Es posible que su nombre no te suene de nada, pero este actor de origen serbio ha protagonizado en los últimos años varias películas exitosas en Rusia.

De hecho ha llegado a recibir un premio por parte de Putin en persona, y obtuvo la ciudadanía rusa en 2021. Además Biković ha mostrado su apoyo al bando ruso en el conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea, lo que ha desatado la indignación del Ministerio de Asuntos Exteriores del país invadido. Al poco de que se anunciara su fichaje para The White Lotus, el 24 de enero, este organismo escribió: “HBO, ¿te parece bien trabajar con una persona que apoya el genocidio y viola el derecho internacional?”. Durante la semana sucesiva, no hubo una respuesta clara.

Pero hoy sabemos, según Deadline, que Biković ha sido finalmente despedido de The White Lotus antes de rodar un solo episodio. HBO ha “decidido separarse del actor”, mientras Biković reaccionaba a la noticia con un comunicado: “Fue un honor para mí que me eligieran para formar parte de The White Lotus, una serie de televisión a la que tengo en gran estima y con colegas a los que respeto profundamente. Sin embargo, mi participación no es posible por razones ajenas al arte y no me doblegaré ante ninguna narración que pretenda comprometer mi integridad. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado”.

“Deseo a mis colegas mucho éxito en la creación de la próxima temporada”, concluyó. La tercera temporada de The White Lotus aún no tiene fecha de estreno.

