¿Cuántos capítulos tiene 'The Gentlemen: la serie'? Todo sobre la ficción de Guy Ritchie en Netflix

En 2019, el director británico Guy Ritchie (Snatch. Cerdos y diamantes) estrenó en cines The Gentleman, una de cintas recientes más exitosas, y un lustro después ha convertido la historia en una serie de Netflix que ya se ha coronado como una de las más vistas en España. Protagonizada por Theo James, conocido por su papel en The White Lotus, y Kaya Scodelario, a la que se pudo ver en Piratas del Caribe V: La venganza de Salazar (2017), la ficción suma ya 300 millones de horas vistas en la plataforma de streaming.

La ficción de Guy Ritchie llegó a Netflix el pasado 7 de marzo y, desde entonces, se ha mantenido como una de las más consumidas en la plataforma de streaming. Aunque los protagonistas de la película original, Charlie Hunnam y Matthew McCounaughey, no aparecen en la serie de The Gentleman, obviamente hay mucha relación entre los dos proyectos. La primera incursión del director de Sherlock Holmes (2009) cuenta con ocho episodios de una hora de duración aproximadamente y ya acumula 44 millones de visualizaciones en apenas tres semanas.

'The Gentleman', la serie de Netflix: sinopsis y reparto

Edward Horniman (Theo James) ha heredado de manera inesperada una finca de 6.000 hectáreas de su padre recientemente fallecido, ya que título lleva consigo una ley especial que le permite pasarla al segundo hijo. Sin embargo, pronto descubre que la propiedad no es lo que parece, sino que se ha convertido en una granja de cultivo de marihuana dirigido por Bobby Glass (Ray Winstone). Horninman se convierte entonces en una pieza clave del imperio de la droga británico y debe navegar por un mundo muy peligroso lleno de criminales para proteger su hogar, aunque pronto se dará cuenta de que no se le dará del todo mal.

Además de Theo James y Kaya Scodelario, en The Gentleman también tienen un papel relevante Daniel Ings, al que recientemente se ha podido ver en The Marvels (2023), Joely Richardson, quien ya ha trabajado con Netflix este mismo año en la serie One Day, y el exfutbolista Vinnie Jones, que colaboró con Guy Ritchie en Lock and Stock (1998) y en Snatch. Cerdos y diamantes (2000). Completan el elenco Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Joshua McGuire (Saltburn), Ray Winstone, Kristofer Hivju, conocido por encarnar a Tormund en Juego de tronos, Laurence O'Fuarain, Edward Fox y su hijo Freddie.

