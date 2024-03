'The Gentlemen: La serie': ¿habrá segunda temporada de la ficción de Guy Ritchie?

Guy Ritchie ha vuelto a ser el que era. Tras una travesía por el desierto que culminó con el live-action de Aladdin, el director inglés encontró el camino a casa gracias a The Gentlemen: Los señores de la mafia en 2019. La película, protagonizada por Matthew McConaughey, se ha convertido en serie este 2024, y el resultado llegó a España de la mano de la Netflix.

Aunque largometraje y serie sólo se relacionan temáticamente (no comparten personajes ni tramas), ambas han supuesto dos hitos capitales en la resurrección de Ritchie. La producción de Netflix, de ocho episodios, ha causado sensación entre los seguidores del autor de Snatch. Cerdos y diamantes, y también ha atraído a más de un par de nuevos espectadores al redil de Ritchie. La pregunta, por tanto, es obligada: ¿Habrá nueva temporada? La respuesta, oficialmente, es que no hay respuesta. Oficiosamente, sí.

Parte del elenco de 'The Gentlemen' Cinemanía

¿Habrá temporada 2 de 'The Gentlemen'?

The Gentlemen ha sido la serie más vista de Netflix en las últimas semanas de marzo, con una amplia diferencia respecto a sus inmediatas perseguidoras. Entre ellas, se encuentra Avatar: La leyenda de Aang, cuyos números duplicó el 20 de marzo. Esto, sumado al crematístico olfato de Netflix, ya da pistas sobre cuál puede ser el destino de The Gentlemen. Una temporada más, y las que aguante.

Además, la serie no ha cerrado varias de sus tramas y apunta hacia un nuevo desarrollo con el relevo al mando del imperio protagonizado por Eddie y Susie. La reunión entre los personajes de Giancarlo Esposito y Ray Winstone que aparece en el último episodio daría alas a un nueva alianza contra Eddie.

Fotograma de 'The Gentlemen: La serie' Cinemanía

Por tanto, los seguidores de The Gentlemen tienen dos premisas sobre las que depositar sus esperanzas: Que Netflix no va a dejar pasar un buen negocio y que aún hay historias que contar en The Gentlemen. La última razón para creer que la segunda temporada temporada de esta serie será un hecho es que Guy Ritchie no sabe estarse quieto. En 2023, estrenó dos películas. En 2024, esta serie, y un largometraje más. Y en 2025, dos películas. Por supuesto que en su agenda hay hueco para rodar un par de episodios.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.