Henry Cavill, de vacaciones en Tenerife mientras Guy Ritchie planifica su próxima película juntos

Por poner su volumen de trabajo en contexto: Terrence Malick lleva cuatro años montando The Way of the Wind, la que será su próxima película tras Vida oculta (2019). Entre tanto, Guy Ritchie ha dirigido The Gentlemen, Aladdin, Despierta la furia, Operación Fortune, El pacto (que, en España, no se estrenó en salas y fue directa a plataformas), una serie sobre The Gentlemen que llegará a lo largo de este año, The Ministry of Ungentlemanly Warfare (para 2024) y, como colofón, se encuentra actualmente en la preproducción del que será su séptimo largometraje en menos de un lustro.

El título elegido aún no ha transcendido. Sólo sabemos quién formará parte de su reparto: nada menos que el hombre tras Superman y Geralt de Rivia. Henry Cavill y el cineasta británico acaban de trabajar juntos en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que terminó de rodarse hace unos meses y cuyo estreno está previsto para 2024.

'El pacto' es la última película estrenada por Guy Ritchie

Sobre este proyecto sí se cuenta con más información: que está basado en una novela de Damien Lewis (apenas traducido al español), que en su elenco se hallan actores fetiches de Ritchie como Cary Elwes (Operación Fortune) y que se desarrollará durante la Segunda Guerra Mundial.

Superman, de turismo por Canarias

Los empleados de un restaurante de Santa Cruz de Tenerife no pudieron resistir la tentación y, en cuanto el actor se levantó de la mesa, le pidieron una fotografía y la subieron a las redes sociales. “Si Superman aprueba nuestra comida, entonces sabes que es realmente increíble”, añadieron. Y, claro, se declaró un estado de euforia en Tenerife. Miles de canarios compartían, durante unas horas, isla con Henry Cavill.

Aunque se ha dicho que el que diese vida a Geralt de Rivia se encuentra en Tenerife para el rodaje de su próxima colaboración con Guy Ritchie, lo cierto es que esta aún se halla en fase de preproducción. La huelga de actores y guionistas, por lo demás, impediría que la película, de producción estadounidense, se rodara. Y ni Guy Ritchie ni Henry Cavill parecen unos rompe-huelgas.

Deadline informó en mayo (meses antes de que los actores comenzaran su protesta) que el próximo largometraje de Ritchie se rodaría este pasado verano en España y que su presupuesto sería muy superior al de los títulos anteriores del director. También, que Jake Gyllenhaal (con el que ha colaborado en El pacto) y Eiza González (en The Ministry of Ungentlemanly Warfare) estarían implicados. Poco más se ha sabido desde entonces.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.