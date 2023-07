Henry Cavill vs. Liam Hemsworth: ¿quién interpreta mejor a Geralt de Rivia en 'The Witcher'?

La primera parte de la tercera temporada de The Witcher llegó a España el pasado 29 de junio, mientras que los tres episodios restantes de esta entrega de la serie de Netflix se sumarán al catálogo el próximo 27 de julio. Esa segunda parte supondrá la última aparición de Henry Cavill como Geralt de Rivia, aunque no es el único personaje que el actor británico ha abandonado recientemente.

Cavill también ha dejado el Universo Extendido de DC, donde ya tienen a un sustituto para dar vida a Superman: será David Corenswet quien encarne al hombre de acero. Por otra parte, desde hace ya tiempo se conoce al reemplazo del actor de Jersey en la adaptación de las novelas de Andrzej Sapkowski, ya que será Liam Hemsworth quien interprete al brujo a partir de la cuarta temporada.

Es una gran incógnita si conseguirá atrapar a los espectadores, tal y como lo ha hecho Henry hasta ahora, ya que un cambio de actor en un personaje casi siempre suele traer consigo reticencias por parte del público, aunque los productores ya están planeando como introducir este cambio en la ficción. ¿Puede estar el actor australiano a la altura de Cavill en la serie centrada en el cazador de monstruos?

Henry Cavill

El actor de 40 años inició su carrera en 2001, apenas cumplida la mayoría de edad, y desde entonces fue participando en proyectos de cada vez más importancia, como El conde de Montecristo (2002) o Stardust (2007), e incluso obtuvo un rol en la película de Woody Allen Si la cosa funciona (2008), pero no fue hasta 2013 cuando Cavill alcanzó la fama mundial gracias a dar vida al mítico superhéroe.

Retomaría el papel en cuatro largometrajes más del Universo de DC, además de ser escogido para franquicias de la talla de Misión Imposible, que estrena este 12 de julio su séptima entrega, o Enola Holmes, una de las sagas más exitosas de Netflix. En cuanto al apartado de series, Cavill ya sabía lo que era estar en una ficción de éxito antes de embarcarse en The Witcher, ya que durante cuatro temporadas participó en Los Tudor.

El actor se ha tenido que decir adiós a los dos personajes más importantes de su carrera en apenas unos meses, e incluso lo ha hecho entre lágrimas. Cavill ha sido una de las partes más importantes de The Witcher desde su estrenó allá por 2019, y ahora la serie debe continuar sin el británico.

Liam Hemsworth

A pesar de ser siete años más joven que Henry, Liam Hemsworth (33 años) alcanzó el éxito antes. Durante los primeros años de la década de 2010, el australiano se convirtió en una estrella mundial, sobre todo por dos proyectos: La última canción (2010), donde conoció a su futura mujer, Miley Cyrus, y la saga de Los juegos del hambre (2012-2015).

Tanto el drama romántico de Nicholas Sparks (escritor de El diario de Noa) como la distopía juvenil asentaron al hermano de Chris como uno de los actores más prometedores, estatus que afianzó gracias a otras producciones como Los Mercenarios 2 (2012), que estrenará en septiembre su cuarta entrega. Pero la segunda mitad de la década no fue tan exitosa para el australiano.

Tras participar en Independece Day: contraataque y The Duel en 2016, Hemsworth se tomó tres años de descanso de la interpretación: su retorno fue en la comedia romántica ¿No es romántico? (2019). Después de divorciarse de la cantante en 2020, el actor participó en otras tres películas, aunque ninguna tuvo éxito en taquilla.

Ese año 2020 también consiguió su primer papel protagonista en una serie, aunque de formato corto (Most Dangerous Game), por lo que el papel de Geralt de Rivia en The Witcher se puede considerar el debut de Liam Hemsworth en una gran ficción. Anya Chalota, quien interpreta a Yennefer de Vengerberg, afirmó en una entrevista en The Independent con motivo del estreno de la tercera temporada que está "convencida de que Liam estará brillante" como el brujo más famoso de Netflix.

