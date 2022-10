Henry Cavill abandona 'The Witcher': será reemplazado por Liam Hemsworth en la temporada 4

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de The Witcher, ha declarado en alguna otra ocasión que tiene en mente hasta siete temporadas de la serie de Netflix. Serían suficientes, al margen de los distintos spin-offs que ya ha ido auspiciando la plataforma, para narrar hasta el final las aventuras de Geralt de Rivia, el ‘brujero’ creado por Andrzej Sapkowski. El éxito inmenso que ha encontrado la serie durante sus dos primeras temporadas en Netflix avalaban la ambición de Hissrich, pero esta se ha topado con un percance inesperado: Henry Cavill, intérprete de Geralt de Rivia, no se ha encontrado dispuesto a seguir hasta el final. De modo que ya ha rodado la tercera temporada, a estrenarse el próximo verano en Netflix, pero este sería su último viaje en el papel. Henry Cavill abandona The Witcher.

Es una noticia devastadora para el fandom, cuyo impacto Netflix ha tratado de paliar recurriendo en seguida a un sustituto para la cuarta temporada de The Witcher (y, quizá, lo que venga a partir de ahí si la audiencia sigue acompañando). El elegido es Liam Hemsworth, actor que recientemente protagonizó la serie Most Dangerous Game (producida para la malograda Quibi) y en breve estrena en EE.UU. el thriller Poker Face con Russell Crowe (no confundir con la inminente serie de Rian Johnson y Natasha Lyonne). Cavill no ha explicado a qué se debe su abandono de The Witcher, pero ha querido dar el relevo a Hemsworth en los mejores términos posibles. Esto es, con un comunicado en Instagram.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y lamentablemente voy a dejar mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada”, escribe. “En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará la capa del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha honrando el tiempo que he pasado interpretando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este personaje tan fascinante y lleno de matices”. Hemsworth, por su parte, también ha recurrido a esta red social para hablar sobre su fichaje en la serie. “Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura”.

“Henry, he sido un fan tuyo durante años y me inspiró todo lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga unas botas muy grandes que llenar, pero estoy muy emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”. Aunque sea un misterio por qué Cavill se aparta del personaje, esta noticia coincide con el anuncio de su regreso oficial como Superman al universo DC, a saber con qué compromisos. El anuncio llegó poco después del estreno de Black Adam, cuya escena poscréditos mostraba a Cavill reuniéndose con Dwayne Johnson, y se enmarca en un brusco cambio en la directiva de DC Films (ahora DC Studios), con el nombramiento de James Gunn y Peter Safran como líderes principales.

Cavill, por su parte, estrena este 4 de noviembre otra colaboración con Netflix: Enola Holmes 2, donde vuelve a interpretar a Sherlock Holmes.

