'The Crown', 'Witcher' y lo nuevo de los creadores de 'Juego de tronos': las novedades seriéfilas de Tudum 2022

La segunda edición de Tudum, evento dedicado a las novedades de Netflix, ha carecido de la euforia que tuvo la inauguración de 2021. Esto se debe a que la temporada de 2022 es inseparable de la demoledora noticia de la pérdida de suscriptores, que el gigante de streaming trata de subsanar como puede. Ya sea buscando activamente una franquicia cinematográfica que mantenga la fidelidad de la audiencia, o consolidando esos pequeños de público con los que se ha ido encontrando recientemente, en materia de series. De este modo, lo más destacado de Tudum 2022 ha sido la atención depositada en series conocidas... o por conocer, como cierto proyecto muy esperado de los creadores de Juego de tronos.

A continuación tienes un resumen de las principales series que tuvieron presencia en Tudum 2022 junto a los avances correspondientes, todo ordenado según la inminencia de su estreno en el streaming.

Vigilante

Hopelessly Devoted to You, interpretada por la difunta Olivia Newton-John, ambienta de forma fantasmagórica las imágenes de uno de los tráilers más impactantes publicados en el marco de Tudum 2022. Vigilante da título a una nueva serie de Ryan Murphy e Ian Brennan producida para Netflix, a apenas días transcurridos de que una creación anterior asaltara el catálogo de la plataforma llevando por título Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. En principio Vigilante es una historia ficticia, pero nadie ha querido disimular su parentesco con la existencia real de cierta casa de Nueva Jersey con muy mala fama.

A esta casa se muda la pareja interpretada por Bobby Cannavale y Naomi Watts, lidiando pronto tanto con sucesos paranormales como con la vigilancia de un acosador. El avance de Vigilante promete un intenso espectáculo de terror, donde Cannavale y Watts aparecen acompañados de Mia Farrow, Margo Martindale o Jennifer Coolidge. Esta última, que también reaparecerá en The White Lotus: Sicily dentro de HBO, también ha participado en un vídeo relacionado con Vigilante donde se nos dan más detalles sobre el argumento. Esta miniserie llegará al catálogo de Netflix en pocos días, el 13 de octubre.

Manifest

Netflix salvó esta serie de NBC, creada por Jeff Rake, una vez la cancelación la dejara inconclusa y se granjeara los lamentos de los fans. Bajo el hashtag #SaveManifest se organizó una iniciativa que exigía que el misterio del vuelo 828 tuviera una conclusión, y allá que fue Netflix a cumplir sus demandas. La temporada final de Manifest (posibilitada por el gran éxito de audiencia que cosechó según sus primeras tres temporadas llegaron al catálogo de la plataforma) se dividirá en dos volúmenes, integrada por 20 episodios. El primero de ellos llegará el 4 de noviembre sin que se haya especificado cuándo será el turno del segundo. Junto a la fecha, Netflix también ha desvelado el tráiler correspondiente.

The Crown

El fallecimiento de Isabel II propició que Peter Morgan suspendiera el rodaje de la sexta y última temporada de The Crown, de forma que muchos pensaran que el estreno de la quinta (ya rodada) pudiera aplazarse en Netflix "por respeto". No será así, como ha venido a demostrar Tudum revelando que la penúltima temporada de The Crown (trayendo consigo un relevo de intérpretes que encabeza Imelda Staunton reemplazando a Olivia Colman como la reina de Inglaterra) se estrenará en la plataforma el 9 de noviembre, dedicada a examinar el año más duro del reinado de Isabel II.

Esto es, cuando el príncipe Carlos y Diana de Gales (interpretados a partir de ahora por Elizabeth Debicki y Dominic West) se divorciaron. Se supone que la trágica muerte de Lady Di será cubierta en la sexta entrega, pero aún así hay muchas expectativas depositadas en la próxima tanda de la que puede ser fácilmente la cabecera más prestigiosa de Netflix. Esta publicó su último avance ceñido al marco del evento, pero puede ser visto fácilmente en otros rincones de Internet.

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022

Dead to Me

La tercera temporada de Dead to Me será la última, llevando a su desenlace las desventuras de Jen y Judy: las amigas de mediana edad que encarnan Christina Applegate y Linda Cardellini. Su interpretación ha sido tan alabada como para ser nominada al Emmy en la primera y segunda temporada, y no es descabellado que ocurra lo mismo de cara al final de esta comedia negra creada por Liz Feldman. El tráiler de Tudum 2022 recapitula los eventos anteriores, y revela que Dead to Me regresará a Netflix por última vez este 17 de noviembre.

Miércoles

Con la apropiada cercanía de Halloween, este 23 de noviembre se estrenará por fin Miércoles, spin-off de La familia Addams centrado en el que es sin duda su miembro más carismático. Jenna Ortega interpreta, pues, a la hija de Gómez y Morticia (Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones) mientras es internada en un colegio que esconde múltiples misterios. Miércoles consta de ocho episodios dirigidos por alguien tan afín al material como apunta a ser Tim Burton, y paralelamente a cerrar su fecha de estreno ha lanzado un nuevo avance donde vemos a la protagonista lidiar con Cosa: ya sabéis, ese miembro de su familia que resulta ser también una mano cercenada-viviente. Disfruten.

Emily en París

Las aventuras europeas de Lily Collins no han precisado de grandes críticas para arrasar en Netflix, logrando que multitud de espectadores se interesen por sus líos románticos y los inevitables coqueteos con estereotipos franceses. El éxito de audiencia se ha mantenido en su segunda temporada, así que la plataforma no ha podido más que renovarla y fijar el regreso para la temporada navideña, trayendo consigo un triángulo amoroso, una nueva aventura laboral y un nuevo look para Collins. Emily en París lanzará sus nuevos capítulos el 21 de diciembre.

The Witcher

La adaptación de Andrzej Sapkowski supo mantenerse a la altura del material original (y de los videojuegos que ya había motivado) a través de dos aclamadas temporadas. La tercera aún está en pleno desarrollo con la promesa de juntar por fin a Geralt de Rivia (Henry Cavill, que en Tudum también presentaba Enola Holmes 2) con Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra), pero Netflix se ha visto con el aplomo suficiente como para fijar una fecha de estreno. De esta forma la tercera temporada de The Witcher, basada en el cuarto volumen de la saga literaria titulado Tiempo de odio, llegará a la plataforma en verano de 2023. A la vez que lo anunciaba, Netflix también ha publicado un póster oficial.

Póster de la tercera temporada de 'The Witcher' Netflix

¿Significa eso que no veremos más cosas del Brujero hasta dentro de casi un año? En absoluto, porque Tudum también ha confirmado que la precuela en acción real se estrenará el 25 de diciembre, día de Navidad. The Witcher: El origen de la sangre se ambienta 1.200 años antes de la historia principal para mostrarnos el origen del primer brujo, y en su reparto encontramos a Michelle Yeoh, Sophia Brown y Laurence O'Fuarain. Netflix ya publicó un completo avance hace algunos meses, que ahora recuperamos.

You

Ante fenómenos como La casa de papel o Stranger Things, Netflix ha resuelto desafiar su modelo binge watching para dividir la emisión de sus últimas temporadas en dos tandas. Una decisión que obedecería al seguimiento de público de ambas cabeceras, y a la que también va a ajustarse You confirmando el enorme éxito amasado. La cuarta temporada de la serie protagonizada por Penn Badgley, así las cosas, se estrenará el año que viene dividida en dos partes: la primera llegará el 10 de febrero de 2023, y la segunda un mes después, el 10 de marzo. El tráiler oficial de esta entrega confirma, por lo demás, que regresa a la serie el que sería el gran amor de Joe Goldberg: Marienne, interpretada por Tati Gabrielle.

Lupin

Netflix no ha concretado fecha para la Parte 3 de Lupin, aunque la producción ha sido lo bastante transparente como para que estimemos que los nuevos episodios hayan completado prácticamente su rodaje. No cabe esperar mucho para el lanzamiento de los nuevos episodios de esta serie protagonizada por Omar Sy: el actor de Intocable que aquí encarna a Assane Diop intentando emular como ladronzuelo las hazañas del legendario Arsene Lupin creado por Maurice Leblanc. Puede que que los nuevos episodios de Lupin lleguen a catálogo antes de que termine 2022, pero a falta de confirmación podemos disfrutar de un disfrutable avance.

El problema de los tres cuerpos

El plato fuerte de Netflix. David Benioff y D.B. Weiss no han estado desocupados desde que finalizara Juego de tronos: al contrario, han firmado un acuerdo de exclusividad con Netflix, y el resultado es esta adaptación de la novela de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin. La serie llegaría en 2023, pero aún no ha sido posible mostrar más que un avance tras las cámaras que no salió de Tudum (aunque sí han filtrado otros medios). La gran diferencia con el libro que podemos entrever es la ascendencia de sus personajes: mientras que Cixin ideó a protagonistas enteramente chinos, la serie tendrá un reparto internacional donde destacan Eiza González, Benedict Wong o Liam Cunningham volviendo con Benioff y Weiss tras Juego de tronos.

"O Problema dos Três Corpos" ("Three Body Problem"), nova série da Netflix pelos showrunners de "Game of Thrones", ganha sua primeira prévia. A série estreia em 2023. pic.twitter.com/yJCDZKiArI — Farcaster | Portal Sci-Fi (@portalfarcaster) September 24, 2022

Los Bridgerton

La segunda temporada de Los Bridgerton ha consolidado el amor del público por esta serie de Shonda Rhimes, basada a su vez en las novelas de Julia Quinn. Antes de que se emitiera y escalara a lo más alto de las listas de Netflix ya se hablaba de otras formas de seguir explotando el fenómeno, y en efecto hay una tercera temporada en preparación. Vía Tudum se ha revelado cuál será el título del primer episodio de esta nueva entrega (Out of the shadows, 'Fuera de las sombras'), pero puesto que el rodaje empezó este mismo julio no se espera una fecha de estreno que no sea a mediados de 2023. Como no hay mucho que revelar de esta serie por ahora, Netflix se ha limitado a lanzar un simpático vídeo donde los intérpretes realizan promesas sobre la tercera temporada.

Lo relevante, claro, ha venido al margen de la serie principal. Hace tiempo supimos de la intención de Netflix de darle un spin-off a la reina Carlota que interpreta Golda Rosheuvel, y por fin han trascendido sus primeras imágenes. El título de la nueva serie es Queen Charlotte: Una historia de Los Bridgerton, y nos presenta a India Amarteifio como la versión juvenil de la monarca. En el reparto de Queen Charlotte también encontraremos a Michelle Fairley (Catelyn Stark en Juego de tronos), estando ya disponible una escena completa de la ficción que llegaría, al igual que la tercera temporada de Los Bridgerton, en algún punto de 2023.

Sombra y hueso

Esta fantasía young adult, inspirada en la novela de Leigh Bardugo, cosechó unas críticas inesperadamente positivas, que alineadas con el favor de la audiencia convencieron a Netflix de renovarla por una segunda temporada el pasado verano. Eric Heisserer sigue siendo el creador de Sombra y hueso, que como tantos otros proyectos lanzó un avance en Tudum 2022. También se confirmó que llegaría a la plataforma a lo largo del año que viene.

