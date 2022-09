'They Cloned Tyrone', 'Tyler Rake', Lopez, Gadot: Netflix publica los avances de sus próximas películas

Este fin de semana se está celebrando la segunda edición de TUDUM, evento con el que Netflix se propone lanzar novedades y avances relativos a próximas series y películas. Este nuevo TUDUM llega, así las cosas, en un momento algo complicado para la plataforma de streaming: el primer trimestre de 2022 reveló que Netflix había experimentado una pérdida masiva de suscriptores, para que poco después el segundo la acentuara… aunque mostrara al mismo tiempo un margen de recuperación. ¿Cómo podría llegar dicha recuperación? Entre otras cosas, la directiva asume que la clave está en desarrollar franquicias cinematográficas que aseguren el apego del público, y esta es ni más ni menos que la tónica de muchos títulos que han protagonizado el evento.

A continuación, una breve lista de ellos.

La escuela del bien y del mal

Es el lanzamiento más próximo, fijado para este 19 de octubre. La escuela del bien y del mal es una comedia de fantasía dirigida y coescrita por Paul Feig (Cazafantasmas) adaptando la saga homónima de Soman Chainani. El argumento de estos libros (cuya publicación dio inicio en 2013) es bastante jugoso: nos sitúa en una academia que busca formar a sus estudiantes en el camino del bien y del mal, según la articulación de los cuentos de hadas. Por ello algunos alumnos terminarán siendo princesas y adalides del bien, mientras que a otros no le quedará más opción que ser villanos. Algo capaz de poner en jaque la amistad de las protagonistas, interpretadas por Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie.

Si La escuela del bien y del mal conecta con la audiencia, Netflix tiene por delante la posibilidad de montar una franquicia de películas a partir de las novelas de Chainani. Comprobaremos qué tal funciona en cuestión de semanas, pero antes la plataforma de streaming ha publicado un completo avance donde aparecen Charlize Theron y Kerry Washington como figuras principales de la escuela y suena el You Should See Me in a Crown de Billie Eilish. En el reparto de La escuela del bien y del mal también encontramos a Laurence Fishburne, Cate Blanchett y Michelle Yeoh, y puedes ver el nuevo avance bajo estas líneas:

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

La secuela de Puñales por la espalda se proyectó en el Festival de Toronto con críticas estupendas, anticipando que Rian Johnson ha mantenido el ingenio tras la primera parte y este no ha sido matizado de ningún modo por la maquinaria de Netflix. El misterio de Glass Onion (nada que ver, en principio, con la metacanción de los Beatles) llegará al catálogo el 23 de diciembre previo paso por cines seleccionados, trayendo de vuelta al singular detective Benoit Blanc que encarna Daniel Craig. En esta nueva aventura sus pasos se cruzarán con los del millonario Miles (Edward Norton), que ha organizado un juego muy especial.

El nuevo avance de Puñales por la espalda 2 nos muestra a algunos de los integrantes de este juego recibiendo la invitación de Miles. Está Leslie Odom Jr., está Dave Bautista, está Kathryn Hahn y está Kate Hudson, y todo concluye con la aparición estelar de Craig sospechando que hay gato encerrado. El clip presentado en TUDUM, por cierto, cuenta con el prólogo de Johnson como flamante director y guionista, que ya tiene acordada con Netflix la producción de una tercera entrega de Puñales por la espalda. Se trata, sin duda, de la IP más prometedora que tiene Netflix ahora mismo, lograda con una inversión millonaria que incluso podría colocarla en la próxima carrera hacia los Oscar.

They Cloned Tyrone

Manteniéndonos en la temporada navideña una semana después de El misterio de Glass Onion, el 30 de diciembre llega al streaming They Cloned Tyrone. Se trata de una comedia de ciencia ficción que ha tenido un desarrollo algo accidentado: en un principio iba a estar protagonizada por Brian Tyree Henry, pero finalmente fue sustituido por John Boyega, y el coronavirus provocó que el rodaje se retrasara lo indecible. Finalmente ha concluido, y TUDUM ha podido mostrarnos un completo tráiler donde Boyega (en el papel de Fontaine) aparece rodeado de Teyonah Parris interpretando a Yo-Yo (la actriz se consagró con Bruja Escarlata y Visión, y reaparecerá para el MCU en The Marvels), y Jamie Foxx como un tal Slick Charles. Su química ya se insinúa como explosiva.

They Cloned Tyrone nos narra la investigación que estos tres personajes acometen sobre un plan secreto de clonación por parte del gobierno, plena en teorías conspirativas y con un look que remite a la blaxploitation. Se trata, por lo demás, del debut a la dirección de Juel Taylor luego de haber coescrito tanto Creed II: La leyenda de Rocky como Space Jam: Nuevas leyendas. El tráiler está lleno de ritmo y promete una película divertidísima, como puedes comprobar bajo estas líneas.

The Mother

El año que viene la única película de postín que ha concretado fecha de estreno es The Mother, en torno a mayo de 2023. Se trata de un film de acción que nos presenta a Jennifer Lopez como madre coraje: es decir, como una asesina a sueldo que decide salir de su escondite para proteger a una hija que abandonó años antes. Lopez es el gran reclamo del film, claro, pero además está rodeado por Joseph Fiennes, Gael García Bernal y Paul Raci, que fuera nominado al Oscar a Mejor actor secundario por Sound of Metal hace un par de años. El teaser no desvela gran cosa de la trama, pero sí nos presenta al magnético personaje de Lopez ocultándose en una cabaña remota, hasta que resuelve volver a la acción.

La película viene coescrita por Andrea Berloff, Peter Craig y Misha Green (Territorio Lovecraft) a partir de una idea original de esta última. Dirige Niki Caro luego de rodar el remake en acción real de Mulan para Disney.

Tyler Rake 2

Tyler Rake, originalmente Extraction, fue uno de los grandes éxitos de Netflix en 2020. Hasta el punto de que Joe y Anthony Russo, productores y guionistas, empezaron a vislumbrar un posible universo cinematográfico meses antes de estrenar en el mismo catálogo la película más cara jamás auspiciada por Netflix, El agente invisible. Aún distamos de saber cómo se articulará este universo cinematográfico, pero lo que está confirmado es que Tyler Rake tendrá una secuela directa, y eso que el protagonista interpretado por Chris Hemsworth había muerto supuestamente al final de la primera película. El nuevo teaser de Tyler Rake 2 demuestra que no, y desplaza la acción del sur de Asia a una nevada Europa central.

Tyler Rake 2 volverá a estar dirigida por Sam Hargrave a partir de un guion de los Russo, y se estrenará en algún punto de 2023.

Heart of Stone

Gal Gadot protagonizó Alerta roja junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, y el esfuerzo se saldó con una de las películas más vistas de la historia de Netflix. Alerta roja suponía, pues, un buen punto de partida para esas franquicias que la plataforma parece necesitar con tanta desesperación, pero antes de que la secuela/precuela/spin-off/lo que sea se concrete, Netflix ha retomado su colaboración con la estrella de Wonder Woman para otro film de acción. Esta vez sería uno más centrado en el espionaje y dirigido por Tom Harper, quien firmara la fallida The Aeronauts con Eddie Redmayne y Felicity Jones.

El título es Heart of Stone y se centra en una espía de la CIA llamada Rachel Stone. Interpretada por Gadot, se nos presenta en el teaser correspondiente con una voz en off que dice “Sin amigos, sin relaciones. Lo que hacemos es demasiado importante”. De Heart of Stone Gadot ha dicho que podemos esperar “algo extremadamente épico, un thriller de acción muy crudo y adulto”, y la actriz aparecerá acompañada de Jamie Dornan. El film, cuyo primer avance combina el metraje real con comentarios tras las cámaras, se estrenaría a mediados de 2023.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.