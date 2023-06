La metamorfosis de Henry Cavill: cómo pasó de los superpoderes de Superman a los de Geralt en 'The Witcher'

El próximo 29 de julio llega a Netflix la tercera temporada de The Witcher, aunque no en su totalidad al menos en España. La plataforma ya anunció que esta entrega de las aventuras del brujo llegaría dividida en dos partes, por lo que habrá que esperar casi un mes, hasta el 27 de julio, para conocer el final de Henry Cavill como Geralt de la Rivia. A pesar de que la serie está renovada para una cuarta y quinta temporada, el actor ya anunció que dejaría de interpretar al cazador de monstruos una vez finalizado el tercer volumen.

Pero no es el único proyecto que ha abandonado el actor en los últimos meses, porque que también se ha despedido del personaje más icónico de su carrera: Superman. A finales del pasado año se confirmaba que Cavill no volvería a interpretar al hombre de acero en el Universo Extendido de DC después de que James Gunn tomase el control creativo de la marca.

Henry Cavill como Superman en 'El hombre de acero' (2013). D. D. P.

A pesar de que ya había participado en varias películas con anterioridad, fue con El hombre de acero (2013) la cinta con la que Henry Cavill saltó a la fama internacional. Desde entonces, el actor y hasta cerrar el círculo con The Witcher, el actor ha estado presente en algunas de las sagas más importantes de la industria.

'Operación U.N.C.L.E'

Dos años después de encarnar a Superman, Henry Cavill protagonizó Operación U.N.C.L.E (2015), en la que interpretó a Napoleón Solo, un agente de la CIA que se ve obligado a trabajar codo con codo junto a un espía de la KGB. A pesar de sus buenas críticas, la película fue un enorme fracaso en taquilla.

Universo Extendido DC

Volvió a interpretar al héroe de la capa roja en dos películas más del universo DC, Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia (2016) y La Liga de la Justicia (2017). Ambas fueron duramente criticadas, y Cavill no volvería a aparecer como Superman hasta mucho tiempo después: no fue hasta la versión de Zack Snyder cuando se volvió a ver al actor enfundado en el mítico traje'.

Henry Cavill y Ben Affleck en 'Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia' (2016). D. D. P.

Su siguiente aparición fue en Black Adam (2022) la que sería, sin saberlo por entonces, su última aparición como el superhéroe más famoso de la historia. Incluso se eliminó un cameo en The Flash, la última película salida de DC Studios. Un triste adiós para una versión tan mítica.

'Misión Imposible: Fallout'

En 2018 fue escogido para interpretar a un compañero en la sexta entrega de la saga Misión Imposible, llamada Fallout. Cavill dio vida a August Hunt, un agente de operaciones especiales de la CIA. La cinta fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando casi 800 millones de dólares en la taquilla global.

'Enola Holmes'

Un año después de que se estrenase The Witcher, Henry Cavill volvió a otra de las apuestas de Netflix, esta vez en el apartado cinematográfico, y además interpretó a otro mítico personaje: fue Sherlock Holmes en la película centrada en la hermana del mítico detective, Enola Holmes.

Henry Cavill en 'Enola Holmes 2' Netflix

Protagonizada por Millie Bobby Brown, se convirtió en un auténtico éxito (fue la segunda película más vista en Netflix en 2020), por lo que se dio verde a una secuela, estrenada en la plataforma el año pasado y en la que el actor volvió a encarnar al investigador más famoso de la historia

Esta tercera temporada de The Witcher marcará el adiós definitivo a otro de los personajes más importantes de la carrera de Cavill. A pesar de dejar la serie, tiene otros proyectos en los que el actor está muy involucrado, e incluso uno va a llegar muy pronto.

