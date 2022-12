'The Flash' ha eliminado los cameos de Henry Cavill y Gal Gadot

Ha sido una semana especialmente agitada para DC, empezando por la cancelación de Wonder Woman 3. Patty Jenkins envió un guion a la directiva de la empresa (al parecer sin que estuvieran directamente involucrados James Gunn y Peter Safran, nuevos presidentes de DC Studios), y ahí le dijeron que su visión de la película no se ajustaba al plan actual. Wonder Woman 3 ha quedado muerta, con Jenkins fuera del estudio y un futuro indeterminado para Gal Gadot como Diana Prince en un momento marcado por la intención de Gunn y Safran de reiniciar la franquicia por completo. Lo que significa dejar de lado todo lo que trajo el Snyderverso, e implica más cancelaciones y despedidas forzadas.

Hay rumores de que Aquaman and the Lost Kingdom será la despedida de Jason Momoa como el personaje, aunque tenga frente a sí la oportunidad de continuar en DC con otro papel, Lobo. Y sobre todo está el hecho de que Henry Cavill se ha quedado sin su nueva película de Superman, una vez Gunn decidiera escribir un nuevo film sobre la juventud del personaje donde no había hueco para él. Lo de Cavill fue especialmente doloroso porque había hecho un cameo reciente al final de Black Adam, seguido por un anuncio en Instagram con visos de oficial que celebraba la puesta en marcha de una secuela de El hombre de acero. La rectificación posterior ha sido embarazosa para todos, de forma que hay intención de que no se vuelva a repetir algo así con la próxima The Flash.

En 2023 se estrena ¡Shazam! La furia de los dioses el 17 de marzo, la citada Aquaman 2 el 25 de diciembre, y The Flash el 16 de julio. Es una película que le ha traído múltiples quebraderos de cabeza a Warner, por lo que costó concretarla hasta que Andy Muschietti se hizo con las riendas, y por los problemas del protagonista Ezra Miller con la justicia. Los pases de prueba, sin embargo, han sido muy satisfactorios, y hay grandes esperanzas en The Flash como película que ponga algo de orden en la convulsa continuidad de DC. El film ha sido concebido, así, como una suerte de Spider-Man: No Way Home en la Distinguida Competencia, con la idea de que Barry Allen transite varias líneas temporales y se tope con diversas apariciones estelares.

Está confirmada, así, la presencia de una Supergirl interpretada por Sasha Calle y de dos Batman: los interpretados por Ben Affleck (en su despedida oficial del personaje) y Michael Keaton (regresando muchos años después de las películas de Tim Burton). El caso es que, según Hollywood Reporter, el film de Muschietti también contaba con los cameos de Henry Cavill como Superman y de Gal Gadot como Wonder Woman. Sus escenas se habían grabado, pero a la luz de los últimos acontecimientos DC ha decidido eliminarlas del montaje final. No parece tener sentido mantenerlos ahora que El hombre de acero 2 y Wonder Woman 3 están canceladas, y los cameos se antojarían promesas sin intención de cumplir.

Hay que señalar, sin embargo, que recientemente los medios oficiales de USA ya han sido desmentidos por el propio Gunn, como parte de un caos comunicativo donde, sin ir más lejos, hay quien asegura que el cameo de Gadot se mantiene. Por la parte de Cavill, el intérprete resulta haberse quedado sin dos grandes franquicias en muy poco tiempo: DC y The Witcher, que abandonará en la cuarta temporada. Hace horas supimos que Cavill se había involucrado en la serie de Warhammer 40.000 para Amazon, mientras el futuro de DC sigue siendo una incógnita.

Todo apunta a que tras 2023 el reseteo será completo, con personajes clave como Superman, Wonder Woman, Aquaman, Batman (y seguramente el Black Adam de Dwayne Johnson) habiendo desaparecido. De cara a 2024, así, solo figura el posible film de Lobo y el de Superman a cargo de Gunn, mientras “versos sueltos” como The Batman y Joker mantienen su buena salud, Affleck es reclutado para escribir y dirigir un próximo proyecto y se especula con que, de la vieja guardia, solo va a quedar Margot Robbie como Harley Quinn.

