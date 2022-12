Henry Cavill no volverá como Superman: James Gunn va a escribir una película sobre la juventud del personaje

Desde que James Gunn y Peter Safran tomaron el mando de DC Studios, ha ido quedando claro que su estrategia principal es dejar atrás la convulsa fase previa: esa que hay quien llama Snyderverso, por haberla introducido Zack Snyder, y que con excepciones como Joker o el Batman de Matt Reeves está presente de un modo u otro en todos los films inminentes. De ahí que se haya extendido la impresión de que, una vez transcurrido 2023, DC afrontará una continuidad totalmente nueva. ¡Shazam! La furia de los dioses, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom llegarían el 17 de marzo, el 16 de julio y el 25 de diciembre respectivamente, pero a partir de ahí es un misterio. Sobre la secuela de Aquaman, de hecho, ha trascendido que Jason Momoa se despediría aquí del personaje, con la opción de pasar a interpretar a otro para DC: Lobo.

Entretanto Wonder Woman 3 es cancelada, y surgen rumores de que Gunn y Safran quieren incorporar a The Batman al universo principal, con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro principal. Gunn tuvo que desmentir esto último, que aseguró Variety, hace pocas horas: “Hay pocos periodistas a los que quiera más que a Adam B. Vary, pero en este caso necesita una nueva fuente porque esto es completamente falso”. Este desacuerdo, sin embargo, se ha visto ensombrecido por la gran bomba que la crisis eterna de DC nos tenía preparada esta semana: el primer proyecto de la nueva directiva será una película dedicada a la juventud de Superman, lo que significa que no habrá El hombre de acero 2 y que Henry Cavill no va a volver como el personaje.

There are few reporters I love more than @adambvary - truly a good guy - but in this case he needs to get a new source as this is entirely untrue. https://t.co/a7cnbTfpSi — James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022

El asunto tiene miga porque Cavill (que no interpreta a Superman desde las Ligas de la Justicia) reapareció en la escena poscréditos de Black Adam. La película de Dwayne Johnson podría haberse quedado por su parte sin secuela tras una recaudación decepcionante, pero el caso es que el cameo tenía como fin proclamar el regreso de Superman a DC. Había incluso otro cameo de Cavill planeado (en The Flash), y el mismo actor había obtenido el permiso del estudio para confirmarlo en su cuenta de Instagram. Ahora The Flash se ha quedado sin ese cameo, y Cavill sin personaje poco después de haber anunciado su marcha de The Witcher en la cuarta temporada. El intérprete acudió nuevamente a Instagram según se conoció la existencia de esa película con un Superman juvenil.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y son noticias tristes”, escribe. "Después de todo, no voy a volver como Superman. Una vez el estudio me permitiera anunciar mi regreso en octubre, antes de que me contrataran, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los implicados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”. El Superman que trajo consigo Snyder, y que Cavill interpretó durante cerca de una década, es historia, aunque el actor quiere mantener el optimismo. “Superman sigue existiendo. Mi turno para llevar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos vosotros, adelante y hacia arriba”.

Vuelta a los orígenes

Nada de esto tiene por qué significar, sin embargo, que Cavill ha quedado fuera de DC. Su posición puede ser similar a la de Momoa, de hecho, con la posibilidad de interpretar a otro personaje. No ocurre lo mismo con Gal Gadot, cuyo futuro ahora que no hay Wonder Woman 3 y Patty Jenkins está fuera del estudio es de lo más ambiguo, pero el caso es que previamente al post de Cavill, cuando quiso anunciar la puesta en marcha de aquel film de orígenes de Superman, Gunn dejó caer que las reuniones con Cavill proseguían. “Peter y yo tenemos una lista de DC lista para empezar, y podremos compartir alguna información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”, ha tuiteado.

“Superman está en esa pizarra. Nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”. A lo que añadió que él y Safran tuvieron “una gran reunión con Henry, de quien somos grandes fans, y hablamos de una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”. A falta de saber el destino de Cavill como actor, cabe recordar que Gunn ya tanteó la idea de trabajar con el Superman al poco de recalar en DC en 2018, cuando le despidieron de Marvel. El entonces presidente de Warner, Toby Emmerich, intentó que Gunn se encargara de una nueva película de Superman, pero en lugar de eso Gunn dirigió El Escuadrón Suicida y posteriormente su spin-off para HBO Max, El Pacificador.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Aún así Gunn es fan del personaje, como dejó claro cuando recientemente celebró el 44 aniversario del Superman de Richard Donner y Christopher Reeve en Twitter. La perspectiva de centrarse en un Clark Kent recién llegado a Metrópolis, empezando a trabajar como reportero en el Daily Planet, no es exactamente novedosa: buena parte de la serie Smallville con Tom Welling cubrió este periodo de tiempo. Por lo demás, parece que la futura existencia de este Superman juvenil no pone en peligro otro que lleva tiempo desarrollándose en el seno de DC: se trata de un Superman negro que escribe Ta-Neishi Coates con la producción de J.J. Abrams, y que sería totalmente independiente del de Gunn.

El director de Guardianes de la galaxia y Peter Safran siguen inmersos en la preparación de un plan de 8 a 10 años para DC, a la estela de lo conseguido por Kevin Feige en Marvel Studios. La juventud de Superman es el primer proyecto que trasciende luego de que Gunn y Safran hayan tenido una reunión clave con David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery. Tienen ahora que poner en pie un nuevo grupo de guionistas y directores, y The Hollywood Reporter recoge que uno de los candidatos es… Ben Affleck. Quien interpretaría por última vez a Batman en The Flash, y cuyos servicios en calidad de cineasta habrían sido requeridos para un futuro film del que no se sabe gran cosa.

