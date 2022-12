Patty Jenkins rompe su silencio sobre la cancelación de 'Wonder Woman 3': "Nunca la abandoné"

Ya ha pasado cerca de una semana desde que DC Studios fuera sacudido por el enésimo terremoto. De la noche a la mañana, una película con grandes expectativas depositadas en ella fue cancelada, colocando a su actriz y directora en una difícil tesitura. Hablamos de Wonder Woman 3, y de cómo el borrador de guion propuesto (escrito entre Patty Jenkins y Geoff Johns) fue rechazado por la nueva directiva, que ahora encabezan James Gunn y Peter Safran. La historia de Jenkins no parecía encajar con el plan que Gunn y Safran quieren implantar en DC, siguiendo la estela de cohesión y cálculo que Kevin Feige ha abanderado en Marvel Studios. Así que Wonder Woman 3 se ha cancelado, quedando la incógnita de qué pasará con Jenkins y Gal Gadot como Diana Prince.

Mientras que es posible que Gadot reaparezca en próximos crossovers, lo más probable es que Jenkins abandone DC al tener pendiente otro proyecto, Rogue Squadron, dentro de Star Wars. Poco después de que saltara la noticia algunos medios se hicieron eco de que Wonder Woman 3 fue cancelada por diferencias creativas entre DC y Jenkins, que habría decidido marcharse voluntariamente ante el rechazo de su guion inicial. Hoy la directora ha querido poner los puntos sobre las íes en un comunicado: “Suspiro… no me gusta hablar de asuntos privados de mi carrera, pero no permitiré que continúen las inexactitudes. Aquí están los hechos”. Jenkins pasa a describir cuál es el estado actual de su carrera, remontándose a lo ocurrido con Rogue Squadron.

“Dejé Rogue Squadron tras un largo proceso donde quedó claro que no ocurriría próximamente, y no quería retrasar Wonder Woman 3 más”, comienza. En efecto, Rogue Squadron ya había quedado en el limbo previamente, con Lucasfilm apartándola de su calendario de próximos estrenos. “Cuando lo hice, Lucasfilm me dijo que considerara volver a Rogue Squadron tras Wonder Woman 3, lo que me honraba mucho, así que acepté. Hicimos un nuevo trato. De hecho, todavía sigo con él y el proyecto está en desarrollo. No sé si saldrá adelante o no, no lo sabré hasta que el desarrollo termine, pero eso espero”. Aclarada la situación de Rogue Squadron, Jenkins se ciñe al destino de Wonder Woman 3.

“Cuando hubo reacciones al hecho de que Wonder Woman 3 no ocurriera, empezó a difundirse una atractiva historia falsa de que fui yo quien la mató o quien se marchó. No es cierto”, replica. “Nunca la abandoné. Estaba abierta a considerar cualquier cosa. Entendí que no había nada que pudiera hacer para avanzar entonces. DC está sumida en todos los cambios que debe hacer, así que entiendo que este tipo de decisiones son difíciles”. Jenkins no identifica a sus interlocutores, pero en respuesta al comunicado Gunn ya ha escrito un tuit confirmando que no hubo malas palabras: “Doy fe de que todas mis interacciones y de Peter contigo fueron solo agradables y profesionales”.

I can attest that all of Peter and my interactions with you were only pleasant and professional. — James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022

“No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con Wonder Woman termine con una nota negativa. Me ha encantado y me he sentido muy honrada al ser la persona que ha hecho estas dos últimas películas de Wonder Woman. Es un personaje increíble. Vivir dentro y alrededor de sus valores te hace mejor persona cada día. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí”. Varios años antes de la primera Wonder Woman, en 2003, Jenkins había triunfado entre la crítica con Monster, que le dio el Oscar a Charlize Theron. Posteriormente el film de DC le hizo encontrarse con el gran público, con una gran taquilla y estupendas críticas que se matizaron bastante con la llegada en 2020 de la secuela, Wonder Woman 1984.

En ella hacía un cameo Lynda Carter, antigua intérprete de Diana Prince para la televisión de la que Jenkins se acuerda en su texto, apodándola “leyenda absoluta”. También dedica unas palabras muy amables a Gadot, con la que estuvo meses trabajando en un próximo biopic de Cleopatra antes de desvincularse. “El mayor regalo que he recibido en este viaje. Una amiga, una inspiración, una hermana. No hay palabras para expresar su magia. Es la encarnación de Wonder Woman en la vida real y mejor persona de lo que el mundo pueda imaginar. Ni una sola vez en los millones de momentos que he pasado con ella he visto menos que eso. Es un regalo para este mundo y, más aún, para mí”, concluye.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.