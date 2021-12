Patty Jenkins ya no dirige ‘Cleopatra’: el biopic con Gal Gadot ficha a la directora de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’

El título Cleopatra es muy significativo para la historia de Hollywood, y no en tanto a un taquillazo que se busque emular con desesperación. Es decir, la película de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor consiguió una taquilla nada desdeñable paralelamente a optar a todos los Oscar habidos y por haber, pero su presupuesto era tan enorme (el más holgado de todos los tiempos entonces) que apenas le permitió rascar beneficios y estuvo a punto arruinar a Fox. Los productores tienen muy presente este episodio, de ahí que quieran ir con cuidado a la hora de impulsar otro biopic dedicado a la reina egipcia… pero quieren estrenarlo ya mismo, y eso ha provocado un cambio de planes.

En los últimos meses Paramount ha ido ultimando los preparativos de una nueva Cleopatra protagonizada por Gal Gadot, estando vinculada desde el principio como directora Patty Jenkins (que ya ha colaborado con la actriz en las dos entregas de Wonder Woman). Sin embargo, la cineasta tiene ahora mismo una agenda de lo más apretada, que hace pocas semanas provocó que Disney apartara de su calendario de producción Rogue Squadron, film de Star Wars que dirigiría Jenkins. El estado de Rogue Squadron es ambiguo ahora mismo (inicialmente trascendió que su suspensión obedecía al interés de Jenkins por centrarse en Cleopatra y a las inevitables diferencias creativas), pero esta salida podría darle nueva vida al proyecto.

Jenkins también tiene previsto repetir con Gadot para dirigir Wonder Woman 3, siendo este último proyecto el que ha acogido mayor prioridad en su agenda aunque se mantenga como productora ejecutiva en Cleopatra. Paramount, por su parte, ya ha elegido sustituta: Cari Skogland, que no dirige un largometraje desde que en 2008 firmara 50 hombres muertos. Esto último no implica que a Skogland le falte peso en el currículum, pues desde entonces se ha hecho un nombre como directora en una amedrentadora cantidad de series: Vikings, House of Cards, El cuento de la criada, La voz más alta o, para Marvel, la reciente Falcon y el Soldado de Invierno.

Es posible que el carácter blockbusteril de esta última haya demostrado a Paramount que Skogland puede hacerse cargo de amplios presupuestos como el que cimentará Cleopatra, de modo que esta será su primera gran producción para el cine. El biopic está escrito por Laeta Kalogridis, que dentro del péplum ya firmara el guion de Alejandro Magno para Oliver Stone y también se ha hecho cargo de Shutter Island de Martin Scorsese o Alita, ángel de combate de Robert Rodriguez, por no hablar de su cargo de showrunner en la serie Altered Carbon.

Paramount aún no ha fijado fecha de estreno para Cleopatra, mientras que Rogue Squadron sigue fuera del calendario de Disney a la espera de comprobar si Jenkins recupera las riendas.

