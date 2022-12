Henry Cavill ya tiene planes tras 'The Witcher' y Superman: una serie de 'Warhammer' en Amazon

Han sido un mes movidito para Henry Cavill. Su abandono de The Witcher de cara a la cuarta temporada, por motivos no especificados (apunta a disconformidad con el rumbo que tomaba la adaptación de Andrzej Sapkowski), se ha sumado a un mareo vertiginoso en DC Studios. Primero anunció oficialmente que volvería como Superman a partir de un cameo en Black Adam, de cara a una secuela de El hombre de acero que se ponía a buscar guionistas. Luego, con la nueva directiva que integraban James Gunn y Peter Safran, empezaron a cundir rumores de que esa película no tenía futuro. Y ayer finalmente se confirmó que Cavill estaba fuera. Aunque DC no cerraba las puertas a que Cavill interpretara a otro personaje, El hombre de acero 2 había quedado cancelada mientras Gunn escribía el guion de un próximo film dedicado a la juventud de Superman.

En poco tiempo Cavill se ha quedado sin sus dos grandes franquicias (sin contar, quizá, Enola Holmes, donde interpreta a Sherlock Holmes), pero el actor no ha perdido al tiempo en reestructurar su agenda. Así, según The Hollywood Reporter, Cavill acaba de involucrarse en una serie que adapte el juego de rol Warhammer 40.000, que desarrollará Amazon tras una larga disputa por los derechos de la propiedad intelectual. Estos están en manos de Games Workshop, que se ha pasado meses con negociaciones y rechazos a empresas hasta que ha aceptado confiar en Amazon. Puede que la buena mano que el streamer ha mostrado con sagas de fantasía épica, en tanto a El señor de los anillos: Los anillos de poder y La rueda del tiempo, hayan decantado la balanza a su favor.

Ocurre poco después, además, de que Amazon ponga en marcha una adaptación de God of War, comprometida a sacar adelante franquicias fantásticas repletas de efectos especiales. Warhammer 40.000 es un título prometedor: esta expansión futurista de Warhammer Fantasy Battle nació en 1987 llevándonos a un futuro distópico donde la civilización humana se halla en eterno combate con alienígenas, demonios y otros seres mágicos. Warhammer 40.000 mezcla la fantasía estilo Dragones y mazmorras (juego de rol con el que está evidentemente emparentado) con robots y elementos cyberpunk, en una mezcla irresistible que había seducido a Cavill mucho antes de apuntarse a la serie.

Y es que Cavill es fan de estos juegos, y adora pintar sus propias figuritas. Se desconoce qué papel podría interpretar en la futura serie, porque el caso es que esta se halla en una fase muy prematura de desarrollo. De hecho solo se ha apuntado Cavill por ahora, acometiendo Amazon la búsqueda de showrunners y guionistas, así que no cabe esperar la serie hasta dentro de bastante tiempo. Igual entretanto Cavill tiene oportunidad de sumarse a una nueva franquicia.

