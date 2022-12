Amazon pone en marcha oficialmente la serie de 'God of War'

A principios de año Amazon anunció su intención de convertir God of War en una serie. Ocurría justo cuando PlayStation Productions, sello de reciente creación de Sony, empezaba a demostrar de qué era capaz con el exitoso estreno de Uncharted, y estando ya en camino una ambiciosa adaptación de The Last of Us bajo el amparo de HBO. La maldición que nos condenaba a películas basadas en videojuegos que irritaban al fandom parece ser historia, de ahí que el proyecto de God of War haya seguido adelante hasta encontrarse con que la última entrega de la franquicia de Santa Monica Studio, God of War: Ragnarök, se convertía en uno de los juegos de 2022. La semana pasada, de hecho, Ragnarök obtuvo seis de los 11 premios a los que estaba nominado en la gala de los Game Awards.

Ha sido el impulso que Amazon necesitaba, porque ahora IndieWire recoge que la serie de God of War ha sido puesta en marcha oficialmente, con creador y guionistas confirmados. El showrunner será un hombre de confianza para Prime Video: Rafe Judkins, que está adaptando La rueda del tiempo de Robert Jordan como una gigantesca serie que ya ha sido renovada hasta la tercera temporada por Amazon. Judkins trabajará con los guionistas Mark Fergus y Hawk Osby, responsables de la serie The Expanse (también en Amazon) y coautores del libreto de un film tan aclamado como Hijos de los hombres. La serie, por otra parte, estará desarrollada por una entente donde figuran Amazon, PlayStation Productions, Sony Pictures Television y la gente de Santa Monica.

“God of War es una franquicia sólida, centrada en los personajes, que creemos que cautivará a nuestros clientes globales tanto por su mundo inmersivo como por su rica narrativa”, declara Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon. “Nos sentimos honrados de compartir la aventura de explorar la mitología de God of War con Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio”. La saga God of War se remonta a 2005, cuando el mundo conoció a Kratos: guerrero espartano que al matar a Ares se convertía en el nuevo Dios de la Guerra del Olimpo. La historia siguió a partir de ahí, llevando los juegos a unas cotas de brutalidad y perfección gráfica como nunca había visto el medio.

En 2018, sin embargo, Santa Monica auspició un reboot que modificaba parcialmente los ingredientes de la saga, añadiendo madurez e intimidad. Será este precisamente el que guíe la adaptación de Amazon, de la que ya se ha confirmado que adaptará el God of War más reciente. Según este, la historia reencuentra a Kratos cuando se ha alejado de Grecia (habiéndola dejado como un secarral) y ha tenido un hijo, Atreus, con Faye. Tanto este God of War como el último Ragnarök cambian la mitología griega por la nórdica, y se centran en una compleja relación padre-hijo que vivirá su prueba más dura cuando Faye muera, y Kratos y Atreus emprendan un épico viaje para esparcir sus cenizas.

Esta será la historia que cuente la serie de Amazon. Ahora queda averiguar quiénes interpretarán a Kratos y Atreus, luego de que Christopher Judge y Sunny Suljic (el niño de En los 90) realizaran un trabajo espectacular.

