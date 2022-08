Netflix prepara una serie de 'Horizon Zero Dawn' con el creador de 'Umbrella Academy'

En Sony están decididos a que sus principales videojuegos se conviertan en series o películas. Para esto mismo ha creado el sello PlayStation Productions, cuyo primer film en cines fue Uncharted mientras ponía en pie la serie de The Last of Us para HBO. Naturalmente, sus actividades van mucho más allá de estos dos títulos, habiendo iniciado asociación con otros grandes estudios como Amazon (para la que se desarrollaría una adaptación de God of War) mientras en el propio seno de Sony se gesta una película de Gran Turismo a cargo de Neill Blomkamp (estreno programado para el verano de 2023) y otra de Ghost of Tsushima con Chad Stahelski. Pero, ¿cuál es la porción de pastel para Netflix?

En los últimos meses se rumoreaba que Horizon, otra de las cabeceras más provechosas de PlayStation. Ahora lo hemos confirmado en la web de Netflix, Tudum, a través de una entrevista con Steve Blackman. El showrunner de The Umbrella Academy reveló en ella que la serie llegaría a su fin en la cuarta temporada, al tiempo que explicaba su vínculo con una serie basada en Horizon Zero Dawn, la primera aventura de Aloy. Blackman, luego de firmar un contrato de varios años con Netflix que se extiende a una próxima serie de ciencia ficción, Orbital, ha sido puesto al frente de la adaptación de Horizon, manteniendo su asociación con otra figura de The Umbrella Academy como es la guionista Michelle Lovretta.

Blackman resulta ser un gran fan del juego, publicado por Guerrilla Games en 2017. “Horizon Zero Dawn es un juego excepcional, con personajes maravillosos que se desmarcan de lo que suelen ver los gamers. Guerrilla ha creado un mundo exuberante de hombres y máquinas que luchan contra el olvido. Su salvación llega a partir de una joven llamada Aloy, al principio sin saber que tiene la clave para salvar su mundo. Sobra decir que sí, será un personaje principal en nuestra historia”. Aloy es el personaje jugable tanto de Zero Dawn como de la aclamada secuela que se estrenó este mismo año, Horizon Forbidden West, y aparentemente tendrá un rol principal en la serie.

Lo que nos lleva a la duda de siempre: ¿adaptará punto por punto la trama de Zero Dawn, o contará una historia nueva ambientada en su mundo? La segunda posibilidad tiene bastante atractivo, pues lo más interesante de los juegos de Guerrilla es su escenario: siglos después de una catástrofe ambiental, la Tierra está poblada por nuevos humanos que conviven organizados en tribus, aterrorizados por el acecho de bestias robóticas muy similares a los dinosaurios. Es lo que conduce a pensar que la serie, si quiere replicar el encanto de los juegos, tendría que ser enormemente cara, exigiendo una gran inversión por parte de Netflix.

Aunque aún apenas se conocen detalles de la serie, más allá de la presencia de Blackman y Lovretta en ella, ha trascendido que el cásting empezará en septiembre de 2022. Entretanto, el gran éxito de ventas de Forbidden West garantiza que Guerrilla, en algún punto del futuro, se pondrá a trabajar en una tercera entrega.

