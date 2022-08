¿Una película de 'Ghost of Tsushima' totalmente en japonés? Así lo quiere su director

Desde que codirigió con David Leitch la primera John Wick, todos los esfuerzos de Chad Stahelski como cineasta se han limitado a la saga que protagoniza Keanu Reeves. Stahelski, antiguo doble de acción como Leitch, se ha puesto tras las cámaras de todas las entregas incluyendo la última, que se encuentra en pleno rodaje con vistas a estrenarse el 24 de marzo de 2023. Pero, aunque John Wick: Capítulo 4 aún apunte a tenerle ocupado un tiempo, Stahelski planea su primera película como director al margen de Baba Yaga, y esta es la adaptación de Ghost of Tsushima.

Sucker Punch lanzó este exitoso videojuego en 2020, centrado en un samurái que debía salvar a la isla de Tsushima de la invasión de los mongoles. Su homenaje confeso a Akira Kurosawa y su imponente apartado gráfico cautivaron a los jugadores, y entre ellos cabe incluir al propio Stahelski. Quien ha conseguido la confianza de Sony y de su división de nueva hornada dedicada a films sobre videojuegos (PlayStation Productions), aunque tenga algunas ideas que dificultarían el desarrollo. Entrevistado en Collider, Stahelski ha confesado que le encantaría que la película de Ghost of Tsushima se rodara íntegramente en japonés.

Esto es, con un guion hablado en este idioma, y con la totalidad del reparto compartiendo esta procedencia. Así se ajustaría a lo mostrado por el videojuego amén de reaccionar a los históricos problemas que ha tenido Hollywood a la hora de cultivar el yellowface o el whitewashing. Quiere “un reparto japonés completo, en japonés”. “Sony está de acuerdo en apoyarnos en eso. He estado yendo a Japón desde que tenía 16 años. Amo el país, la gente, la lengua”, asegura Stahelski, describiéndose como un admirador total de la cultura japonesa. No obstante, entiende que este empeño traería problemas de viabilidad a Ghost of Tsushima.

“Nadie me va a dar 200 millones de dólares para hacer una superproducción donde no se hable inglés, y lo entiendo. Así que he de ser inteligente y averiguar qué se ajusta a lo que quiere el estudio para aún así conseguir lo que quiero de ella. Es un desafío”. Stahelski sabe que debe dar con una historia lo bastante atractiva como para que Sony acceda a que la película se vea con subtítulos, al tiempo que cree que es un momento idóneo para marcarse jugadas así: fenómenos como Parásitos o El juego del calamar apuntan a que el público occidental ya no tiene reparos en que se hable otro idioma al margen del inglés.

