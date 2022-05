Sony convertirá 'Horizon', 'God of War' y 'Gran Turismo' en series para VOD

Si te gustan los videojuegos y las series, hoy puede ser un día de celebración… o una materialización de tus peores miedos.

En una reunión de accionistas (vía Eurogamer), Sony ha anunciado que convertirá tres de las exclusivas más célebres de PlayStation en sendas series, cada una para una plataforma diferente. Se trata de Horizon, con destino a Netflix, y God of War, cuya adaptación se estrenará en Amazon Prime Video, más un tercer show basado en los simuladores de conducción Gran Turismo, aún sin plataforma.

Recordemos que el estudio ha estrenado recientemente la adaptación de Uncharted con Tom Holland, mientras que prepara versiones de otros productos estrella de su consola. Entre ellas están The Last of Us, en formato de serie para HBO Max, Ghost of Tsushima, como largometraje, y otro show basado en Twisted Metal.

Asimismo, tanto Netflix como Amazon están muy interesadas en adaptar videojuegos: la primera dio una de las grandes sorpresas seriéfilas del año pasado con Arcane, ambientada en el universo de League of Legends, mientras que la compañía de Jeff Bezos tiene sus miras puestas en Mass Effect y Fallout.