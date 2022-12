El viaje comienza: Tráiler definitivo de 'The Last of Us'

PlayStation Productions es un sello de reciente creación que por ahora ha desarrollado la adaptación cinematográfica de Uncharted, en conjunción con Sony. El film protagonizado por Tom Holland y Mark Wahlberg ha tenido buena taquilla y dejado a los jugadores contentos, pero también se ha bañado en cierta sensación de producto derivativo… que desde luego no acompaña a The Last of Us. HBO está detrás del siguiente gran proyecto de PlayStation Productions, y cada elemento del mismo destaca por la calidad asociada a la cadena de televisión, así como por un gran cuidado a la hora de ir traduciendo cada aspecto del videojuego que se propone adaptar. De hecho es Neil Druckmann, su director, uno de los creadores de la serie, y Gustavo Santaolalla vuelve como compositor.

El otro creador es nada menos que Craig Mazin (Chernobyl), en una conjunción estrella que se extiende a un reparto encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La serie de HBO ha sido el blanco de todas las miradas desde que empezó a rodarse en Calgary, Canadá, y queda poco más de un mes para que por fin vea la luz. The Last of Us llega a HBO y HBO Max este 16 de enero, de forma que sus responsables han decidido publicar un nuevo tráiler con visos de definitivo: en él podemos comprobar que el argumento del primer juego va a seguirse con notable fidelidad, además de incorporar la trama del DLC de The Last of Us: Left Behind, un título muy querido por los fans al centrarse en los orígenes de Ellie y su relación con Riley, que interpreta Storm Reid en la serie.

Hay más guiños que han sido muy bien recibidos en redes, como el lecho musical. El último tráiler de The Last of Us está ambientado con una versión ominoso/épica del Take on Me de A-Ha, tema muy vinculado a los juegos al aparecer en una de las escenas más memorables de The Last of Us: Parte II. Por ahora se desconoce hasta qué punto pretende HBO adaptar la historia de los juegos originales, y si quiere cubrirla sin ninguna variación reseñable; en cualquier caso lo que importa es que la serie está al caer, y que cada rincón de ella parece haber sido desarrollado con un mimo excepcional. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas:

