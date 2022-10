'The Last of Us': La emotiva carta que Pedro Pascal le escribió a Bella Ramsey cuando terminó el rodaje

Internet es un lodazal, y por eso ha habido gente que ha visto oportuno criticar el fichaje de Bella Ramsey en tanto a su físico, y a lo poco que se parece al personaje que interpreta en The Last of Us. La esperada serie de HBO toma como punto de partida el videojuego homónimo de Naughty Dog para reunir a Ramsey interpretando a Ellie con Pedro Pascal en el papel de Joel, una vez aparecieran (pero nunca compartieran plano) en Juego de tronos. Las críticas de redes sociales llegaron cuando el rodaje de la serie concluyó y HBO se dispone a estrenarla en algún punto de 2023, luego de la publicación de un tráiler que parece haber convencido al público. El bagaje, pese a todo, ha terminado siendo positivo.

Especialmente por lo mucho que Ramsey ha disfrutado con el rodaje, tal y como explicó en una reciente entrevista con USA Today. “Estoy muy emocionada con su estreno. Ha sido una parte muy importante de mi vida porque rodamos un año entero, lo cual es bastante tiempo cuando solo tienes 19 años”, explicó la actriz. El grueso de la producción de The Last of Us ha tenido lugar en Calgary, Canadá, durante doce meses de trabajo incansable en los que Ramsey estrechó lazos con Pascal culminando un momento muy bonito. “Pedro me escribió una cartita al final, diciendo: ‘qué interesante que una cosa tan enorme, de esas que te cambian la vida, ocurra tan temprano en tu vida y tan tarde en la mía’”.

“Creo que fue una observación muy dulce, y además es que lo pasé genial”. The Last of Us, desarrollada por Craig Mazin (Chernobyl) en asociación con el mismo Neil Druckmann que puso en pie la saga de videojuegos, narra cómo en un futuro cercano la humanidad ha sucumbido a un virus que convierte a las personas en zombis. El personaje de Ramsey es el único que tiene la clave para una cura, de forma que su camino se cruzará con el de un contrabandista (Pascal) intentando protegerla en un viaje a través de unos EE.UU. postapocalípticos. Además de Pascal y Ramsey, en el reparto encontramos a Gabriel Luna, Anna Torv, Nick Offerman o Storm Reid.

