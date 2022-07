Pedro Pascal temió que 'The Mandalorian' no conectara con los fans

El éxito de The Mandalorian ha sacudido contundentemente cualquier plan que Disney pudiera abrigar con Star Wars. La llegada de su primera serie en acción real, al poco de que debutara Disney+, demostró tras la debacle de El ascenso de Skywalker que el cine no era la única vía para tener amarrado al fan, sino que en el streaming se podían aprovechar multitud de posibilidades. Así, The Mandalorian ha traído un vuelco hacia la producción televisiva, extendida en primer lugar a El libro de Boba Fett y continuada por Obi-Wan Kenobi, la tercera temporada de las aventuras de Din Djarin o multitud de futuros proyectos.

No cabe la menor duda, por tanto, de que la serie puesta en pie por Jon Favreau y Dave Filoni superó cualquier expectativa. Sin embargo, y quizá por el estado tembloroso de la franquicia cuando se unió a ella, Pedro Pascal no las tenía todas consigo cuando preparaban la primera temporada de The Mandalorian. “Era fácil confiar por lo mucho que aman Jon Favreau y Dave Filoni a Star Wars, y por cómo estaban desarrollando nuevas formas de contar historias”, recuerda en Entertainment Weekly, pero al principio le asaltó la prudencia. “Era una gran red de seguridad pero había dudas como ¿será este personaje convincente? ¿Querrá la gente seguirle a través de estas aventuras?”.

“¿Conectará esta historia de padre-hijo con el mundo?”, continúa. “Así que ver cómo todo esto superaba las expectativas es muy emocionante”. Pascal ha interpretado a Mando en dos temporadas además de una breve aparición en El libro de Boba Fett, y achaca parte de su éxito a la colaboración con los dobles que le acompañan dentro de la armadura mandaloriana: Lateef Crowder y Brendan Wayne, el nieto de John Wayne. “Ellos hacen todo el trabajo duro”, asegura. “Ha sido una colaboración estrecha desde el principio. Me dieron la oportunidad de establecer algunos aspectos físicos al principio de la serie, pero mentiría si dijera que no aprendo o recojo lo que hacen”.

Pascal ya era un actor muy reconocido antes de The Mandalorian gracias a Juego de tronos o Narcos, pero su experiencia en Star Wars ha terminado de consolidar su estrellato. De este modo le hemos visto recientemente junto a Nicolas Cage en El insoportable peso del talento descomunal o en La burbuja, última comedia de Judd Apatow. En el futuro (además de nuevos capítulos de The Mandalorian) se divisan la serie de The Last of Us que protagoniza junto a otra figura de Juego de tronos, Bella Ramsey, y el cortometraje Extraña forma de vida que dirige Pedro Almodóvar y donde Pascal comparte cartel con Ethan Hawke.

