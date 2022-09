Bienvenidos al fin del mundo: HBO Max lanza el primer teaser de 'The Last of Us'

Con la pandemia de coronavirus dando sus últimos coletazos, mentiríamos al decir que una serie como The Last of Us nos va a dejar indemnes. Para comprobarlo, basta con ver el primer teaser de esta adaptación de la saga de videojuegos, que llega a las pantallas con el sello de HBO Max.

Con una versión tuneada de Alone and Forsaken de Hank Williams (canción que los fans del original conocen bien) como banda sonora, el tráiler del show firmado por Craig Mazin (Chernobyl) y el director de los juegos, Neil Druckman, comienza pintándonos un mundo donde ya se notan los efectos de la plaga cordyceps, para después hacernos seguir a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) por esos EE UU convertidos en una mezcla de western crepuscular y apocalipsis zombie.

Con un reparto en el que también figuran Nic Offerman, Storm Reid, Gabriel Luna y Troy Baker y Ashley Johnson (los actores de voz que interpretaron a Joel y Ellie en el original), entre otros, The Last of Us podría hacer historia satisfaciendo tanto al público del originalcomo a los críticos. Pero, para saber si alcanza esta meta, deberemos esperar hasta su estreno en 2023.

