'The Last of Us': tráiler, reparto y fecha de estreno en HBO Max de la adaptación del videojuego

Sabíamos que iba a pasar pronto pero quizás no tanto. The Last of Us llegará a HBO Max el próximo 16 de enero. La adaptación del exitoso videojuego de Naughty Dog nos trasladará directamente a los instantes posteriores al fin del mundo, cuando un contrabandista superviviente llamado Joel tendrá la misión de escoltar a una adolescente de 14 años llamada Ellie por un planeta desolado.

Pedro Pascal, tu mandaloriano favorito, es el encargado de dar vida a Joel, mientras que Ellie está encarnada por Bella Ramsey, la implacable Lyanna Mormont de Juego de tronos. No hay mucho más elenco que detallar en una serie postapocalíptica, pero podemos adelantar que también aparecerán a lo largo de los nueve episodios que tiene la temporada gente como Gabriel Luna (en el papel de Tommy, el hermano menor de Joel), Anna Torv (Fringe) o Nick Offerman (Parks and Recreation) o Storm Reid (Euphoria).

¿Indicios para ir pensando que este será uno de los grandes títulos de HBO en 2023? Además de los más de 17 millones de copias que ha vendido el videojuego que adapta, The Last of Us cuenta al frente de su producción con Craig Mazin y Neil Druckmann como showrunners; respectivamente, el creador de Chernobyl y el de la propia saga The Last of Us en videojuego, asegurándose de que la adaptación entre medio se mantiene fiel a la obra original.

¿Cuándo se estrena 'The Last of Us' en HBO?

Después de una repentina filtración a principios de semana, HBO Max ha decidido anunciar oficialmente la fecha de estreno de The Last of Us. El primer capítulo de la serie llegará el próximo 16 de enero a la plataforma en España (noche del 15 de enero en EE UU). A partir de ahí, cada lunes por la mañana habrá un nuevo episodio en HBO Max siguiendo la habitual cadencia de estrenos semanales de la plataforma.

Hasta el límite del universo y vuelta.#TheLastofUs se estrena el 16 de enero en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/23DMTMOYOa — HBO Max España (@HBOMaxES) November 2, 2022

