Todo lo que sabemos sobre 'Los mercenarios 4': tráiler, sinopsis y fecha de estreno

¿Quién lo diría? Han pasado casi nueve años desde el estreno de Los mercenarios 3, en agosto de 2014, perteneciente a la saga de acción impulsada por Stallone y que ha ido reuniendo lo más granado de las estrellas del género desde la época ochentera hasta la actualidad. Desde la primera entrega, en 2010, nombres como Harrison Ford, Mickey Rourke, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Jet Li, Mel Gibson e incluso nuestro Antonio Banderas, y unos cuantos más, se han dejado ver en la franquicia.

Una saga sin más pretensiones que hacer pasar un rato de lo más entretenido a los amantes del cine de acción con su desfile de estrellas, persecuciones, tiros y peleas y cuyas tres películas hasta el momento han cosechado en taquilla 804 millones de dólares.

Y el show continuará pronto, pero esta vez encarando más posibles secuelas con nuevos nombres, sangre nueva. De manera que, para comprobar cómo se las gastan en Los mercenarios 4 (The Expend4bles en su título original en inglés) ya tenemos un primer tráiler completo.

'Los mercenarios 4', reparto y director

Pero, antes, empezamos con el reparto porque hay novedades importantes. Sí que repiten Barney "Esquizo" Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Gunner Jensen (Dolph Lundgren) y Toll Road (Randy Couture), pero en esta ocasión, y como ya anunció el mismo Stallone, el líder del equipo de mercenarios de élite, Barney Ross, cederá el protagonismo de la película al personaje de Lee Christmas, así que Jason Statham quedará como el nuevo jefe del grupo de cara a las próximas entregas, mientras que la presencia de Barney será más secundaria.

Entre las nuevas incorporaciones tendremos a Megan Fox, Curtis “50 Cent” Jackson, Tony Jaa (de la saga Ong Bak), Iko Uwais (de Redada asesina y secuela), Jacob Scipio (Armando Aretas en Bad Boys for Life), Levy Tran (actriz de la serie MacGyver) y Andy Garcia. Y en el apartado de dirección, quien ha tomado las riendas es el californiano Scott Waugh, de Need for Speed o Bajo cero: milagro en la montaña, y que entre sus próximos proyectos tiene el filme Breakout que protagonizaría Schwarzenegger. Además, ya ha rodado Hidden Strike con Jackie Chan y John Cena.

'Los mercenarios 4', sinopsis

Aunque no se han avanzado demasiados detalles, sabemos que el equipo deberá encargarse de la misión más peligrosa en la que han participado en el momento. Una tarea que incluso podría provocar un grave incidente a escala mundial con un conflicto nuclear.

Para lograr salir airosos deberán emplearse a fondo a base de ingenio, pero sobre todo recurriendo a la fuerza bruta y a todo tipo de arsenal que tengan a mano y con el que puedan hacer frente a sus enemigos.

'Los mercenarios 4', tráiler

Y todo esto nos lleva al tráiler, en el que tras unas breves imágenes de presentación de Lee Christmas con la que se supone es su pareja romántica, y algo más, interpretada por Megan Fox, vemos a Barney llamando a su puerta y, naturalmente, le trae trabajo.

Tiene una nueva misión y necesita de su ayuda. "Unos terroristas se han hecho con unos misiles nucleares en un buque de carga frente a la costa... si esos 'nenes' explotan, será la Tercera Guerra Mundial".

'Los mercenarios 4', fecha de estreno

Producida por Millennium Media y Campbell Grobman Films, el estreno en Estados Unidos distribuida por Lionsgate se ha programado para el viernes 22 de septiembre.

La misma fecha también es la prevista para el estreno en España de la mano de Vértice Cine.

'Los mercenarios 4', póster

Para redondear el lanzamiento del tráiler, también se ha publicado el primer cartel oficial de la película.

Cartel de 'Los mercenarios 4' Lionsgate

