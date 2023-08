El director de 'The Witcher' tiene su propia explicación para la salida de Henry Cavill: "Es una serie demasiado exigente"

El fandom de The Witcher no termina de asumir la partida de Henry Cavill tras la tercera temporada, intentando conocer aún cuál ha sido el verdadero motivo. Los desencuentros del británico con la dirección creativa de la serie, como seguidor de los libros originales de Andrzej Sapkowski y los videojuegos de CD Projekt RED, quedaba patente mientras el equipo se echaba los trastos a la cabeza. Ahora, uno de los directores de la serie, Marc Jobst, ha añadido una nueva razón por la que Cavill habría podido abandonar la producción de Netflix.

"Henry ha hecho tres temporadas que son muy exigentes. Son enormes. Henry hace cada golpe en las escenas de acción y no permite que le echen una mano. Si estás haciendo un primer plano de una mano agarrando una espada, esa es su mano de verdad", ha declarado el director sobre Cavill, quien prefiere protagonizar cada secuencia y no dejar que ningún doble haga este trabajo, como viene siendo habitual en este tipo de ficciones.

"Henry no hará eso y los resultados son extraordinarios. Estás trabajando con un atleta increíble, que entrena horas antes y horas después, rueda si hace falta durante 12 horas y se preocupa profundamente sobre el trabajo que hace", añade Jobst. Así, este acusa también el agotamiento que esto produce a cualquiera y que puede estar detrás de algunas lesiones que el actor sufrió durante el rodaje.

¿El verdadero motivo de la salida de Henry Cavill?

En 2021, el actor británico confesaba a The Hollywood Reporter que se había roto un tendón durante una de las secuencias de la segunda temporada de The Witcher. "Todos pensaban que me había tropezado, pero yo solo sentía un terrible dolor. Aunque fue una suerte que no fuera un desprendimiento completo del tendón", señalaba Cavill sobre un momento que le hizo pensar incluso que era su "final como actor de acción" y que le llevó meses de recuperación con su fisioterapeuta.

Ahora, Jobst señala la confianza de todo el equipo en el actor para la creación de las escenas de peleas, con armas muy pesadas con las que "puedes dañar seriamente a alguien". Una serie de secuencias que resultaban peligrosas para el propio intérprete y para los de su alrededor, pero por las que el equipo siempre había apostado. "Ese enfoque que tiene, ese deseo de hacerlo bien, es un regalo con el que trabajar", señala el realizador sobre Cavill, añadiendo su respeto hacia su decisión de abandonar en la 3T.

El director intenta echar balones fuera para centrar el foco en el posible nivel de exigencia física sobre Cavill. Una forma de obviar el descontento evidente del actor con el rumbo que estaba adoptando la producción, con una tercera temporada muy mal valorada por los espectadores, así como los problemas que llevan azotando la ficción desde hace años e incluso el descontento del propio Andrzej Sapkowski.

