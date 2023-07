Final explicado de 'The Witcher' temporada 3: una amarga despedida para Henry Cavill

Henry Cavill nunca ha sido un gran fan de cómo Lauren Schmidt, la showrunner de The Witcher, ha adaptado la saga de Andrzej Sapkowski a la pantalla. Pero si la gota que colmó el vaso antes de que decidiera abandonar la serie fue la lectura del guion de la tercera temporada, la verdad es que no tenemos nada que reprocharle. La trama de The Witcher no solo continúa alejándose de los libros, sino que en ocasiones parece otra serie distinta, muy alejada de las dos primeras entregas.

Sin embargo, después de los cinco soporíferos primeros episodios, el estreno de la segunda mitad de la tercera temporada de The Witcher en Netflix llega con tres últimos capítulos que remontan levemente y, si bien no consiguen darle a Cavill la despedía que merecía, sí recuperan en parte la épica esencia de la serie que a tantos espectadores enamoró alrededor del mundo.

¿Qué ha pasado con The Witcher? ¿De verdad es esta la despedida para siempre de Henry Cavill en el papel de Geralt? ¿Llegará Liam Hemsworth a ponerse en la piel del lobo blanco después del batacazo de audiencia que ha sufrido la tercera temporada? Analizamos este final, a partir de ahora con SPOILERS.

El motín en Aretusa

El principio del final nos lleva de vuelta a Aretusa donde, después de ese baile insulso que tuvo lugar en la Hermandad de magos, por fin comienza la acción. Efectivamente, pese al intento de motín de Dijkstra (Graham McTavish) y Philippa (Cassie Clare) para que Redania se haga con el control, finalmente es Vilgefortz (Mahesh Jadu) quien sorprende, pues es el traidor al servicio de Nilfgaard que ha engañado a todos, incluso a Tissaia (MyAnna Buring), así que les acaba tomando la delantera.

El poderoso mago quiere llevar a Cirilla (Freya Allan) junto a su malévolo padre Emhyr (Bart Edwards), por lo que hará todo lo que esté en su mano para cumplir su misión, incluido enfrentarse al brujo más temido en el Continente. Así lo hace, en una potentísima escena de acción que parece sacada directamente de uno de los videojuegos. Vilgefortz con su báculo y Geralt con su espada combaten cuerpo a cuerpo en una lucha donde tampoco falta la magia y donde, inesperadamente, Geralt resulta vencido y gravemente herido.

El trío protagonista de 'The Witcher' Cinemanía

De esta manera y junto a las escenas de Tissaia y el resto de los magos defendiendo Aretusa, el capítulo seis hace despegar a la tercera temporada y la vuelve a colocar en un lugar al menos interesante de observar, aunque la tecnología CGI, los escenarios, los diálogos y otros elementos de guion siguen fallando. Un ejemplo de ello es el enigmático personaje del mago de fuego Rience (Chris Fulton), que podía haber sido mucho más aprovechado y a quien la ficción se carga en un segundo.

Lo mismo pasa con Cahir (Benjamin Chaffin) y su admirable arco de personaje, cuya redención es brevísima y a quien no volvemos a ver. Además, ha faltado mucha construcción del vínculo entre Ciri y Yennefer (Anya Chalotra) desde que se conocieran y los guionistas parece que se han saltado varios pasos. ¿En qué momento ha llegado a llamarle “hija mía”?

Por último, vemos a un Geralt mustio, derrotista y apático, que desde que es más humano que monstruo también ha perdido parte de esa maravillosa personalidad de fuego que conquistaba dentro y fuera de la pantalla. Es amargo verle perder contra Vilgefortz, pero con su actitud nadie pensó que fuera a ganar. Metafóricamente, parece que el personaje se derrumba al mismo tiempo que el actor que le da vida se marcha del proyecto.

Henry Cavill como Geralt de Rivia Cinemanía

El viaje de Cirilla

La que sí es protagonista absoluta de este final de la tercera temporada es Cirilla, quien tras atravesar un portal que la lleva al desierto vive un durísimo viaje del héroe que supone su paso definitivo de niña a mujer adulta y que culmina con su primer asesinato al quitarle la vida a uno de sus captores.

El séptimo capítulo, si bien baja considerablemente el ritmo de la serie de nuevo, está lleno de monstruos, retos y visiones que la joven debe superar como enfrentarse a las palabras destructivas y tentativas de suicidio que le dedican sus difuntas madre y abuela, quienes la instan a rendirse. Pero Cirilla es fuerte, ya sabe defenderse sola y, aunque aún no haya llegado a controlar su enorme poder, tampoco cae en las garras de Falka (Hiftu Quasem), la que fue princesa de Redania y asesinada en la hoguera, que anima a Ciri a dejarse corromper por el fuego.

Freya Allan como Ciri en 'The Witcher' Cinemanía

Sin embargo en el último capítulo, y tras matar a uno de los matones que la había secuestrado, la protagonista se presenta a los Ratas como “Falka”, lo que da que pensar que su corazón ya no es tan puro como antes y que este nuevo personaje sería más explorado en la posible cuarta temporada.

Adiós, Henry Cavill

Sin duda lo que todos los espectadores esperaban y temían era la salida de Henry Cavill de la serie, que ocurriría con el final de la tercera temporada y tras la cual Liam Hemsworth continuaría con el personaje de Geralt de Rivia. Para esto, las teorías sobre el cambio de actores en el personaje eran de todo tipo: transformaciones, brujerías, muerte y resurrección, pociones… Teorías que cobran fuerza cuando Geralt resulta herido y acude al bosque de Brokilón a sanar.

Pero no, el brujo no se transforma en una “criatura diferente” tras su proceso de curación, ni siquiera tras crear un brebaje para expandir sus habilidades y poderes emulando a la de Vesemir (Kim Bodnia) y los suyos en Kaer Morhen. El Geralt de Henry Cavill se recupera y comienza su apresurado camino en busca de Cirilla, a quien cree prisionera de Nilfgaard, aunque en realidad sabemos que quien llega junto a Emhyr es una impostora.

Quien sí aparece es Jaskier (Joey Batey), quien gracias a los dioses recupera parte del carisma que le caracterizaba y vuelve ligeramente a su comicidad en el capítulo final, tras perderla en esta tercera temporada a favor de una melancolía excesiva. De esta manera, ambos amigos se recuperan y se ayudan mutuamente y podemos ver un atisbo de sus grandes momentos juntos en la primera temporada.

La última pelea que protagoniza Geralt contra los soldados nifgaardianos es también un guiño a la primera temporada y a la primera lucha que vimos protagonizar a Henry Cavill, demostrando que sigue estando en forma y que es el mejor en las escenas de combate cuerpo a cuerpo. Cavill ha sido un Geralt de Rivia perfecto, carismático y fiel al universo de libros y videojuegos de Andrzej Sapkowski, y eso nada lo podrá borrar aunque haya perdido sus gruñidos, sus escasas sonrisas y su fuerza en esta última temporada.

Su despedida, caminando entre la niebla junto a Jaskier en busca de Cirilla, viene acompañada de una carta y la voz de Yennefer que, si bien es para Geralt, también es, inevitablemente, una despedida para Cavill, pues el que salga de esa niebla no puede ser otro más que Liam Hemsworth. Una despedida triste, sencilla, que dista mucho de ser grande y épica y ni siquiera acerca a Yennefer o a Cirilla físicamente al protagonista, pero que al menos levanta al brujo de la cama en la que está postrado durante días.

Aunque ya fuera confirmada en su momento, no sabemos si finalmente habrá cuarta temporada de The Witcher después de la caída de audiencia de la tercera y con la huelga de actores y directores que actualmente está aconteciendo en Hollywood, por lo que hasta aquí habríamos llegado. Geralt, Cirilla y Yennefer no volverían a juntarse de nuevo, y nunca veríamos a Hemsworth en el papel. Pero esto aún está por decidir y también es posible que veamos al australiano retomar el papel del brujo.

Sin embargo, no podemos olvidar los grandes momentos que nos ha aportado la ficción de fantasía durante sus dos primeras temporadas (con sus magníficas tres líneas temporales que no todo el mundo llegó a entender). Una bellísima banda sonora y unas sangrientas escenas de lucha han capitaneado a una serie oscura de acción y magia, de amistad, de monstruos, de grandes diálogos y divertidos y emocionantes personajes que tardaremos en olvidar y que siempre podremos volver a visionar. De momento, las tres temporadas están disponibles en Netflix.